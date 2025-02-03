Администрация Байдена замедляла поставки оружия Украине в 2024 году – Reuters

К ноябрю 2024 года США предоставили Украине лишь половину обещанного оружия.

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Администрация Байдена замедляла поставки оружия Украине в 2024 году/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, facebook/joebiden

Кратко:

В 2024 году администрация Байдена тормозила поставки оружия Украине

К ноябрю 2024 года США предоставили Украине лишь половину обещанного оружия

В последний год президентского срока Джо Байдена в Соединенных Штатах Америки принятие решений о поставках вооружения в Украину тормозилось. Такая ситуация сформировалась из-за бездействия Конгресса и внутренних дебатов о рисках эскалации в отношениях со страной-агрессором Россией.

Об этом сообщает в своем материале 3 февраля агентство Reuters, которое провело собственное расследование. Отмечается, что ситуация еще больше ухудшалась из-за хаотичной системы отслеживания вооружений. Наиболее проблемными были те месяцы, когда Конгрессу требовалось принять дополнительную помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов, что было вызвано противодействием Дональда Трампа и республиканцев в Конгрессе. Однако в издании указывают, что задержки продолжались и после того, как деньги были выделены.

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В Reuters отметили, что, включая большой пакет помощи на апрель 2024 года, администрация Байдена выделяла в среднем около 558 миллионов долларов в месяц до сентября.

Средняя стоимость поставок резко возросла после победы Дональда Трампа в президентской гонке. Команда Байдена называла это "всплеском" помощи от октября до дня инаугурации. Однако анализ, который провели журналисты, показал, что ежемесячная помощь от Соединенных Штатов достигла лишь среднего ежемесячного объема в $1,1 млрд в месяц, который был установлен в первые два года войны России против Украины.

До ноября прошлого года США доставили в Украину только около половины от общей долларовой суммы, которую обещали в 2024 году из собственных запасов. Также на начало декабря было доставлено только около 30% обещанных бронемашин. Такую информацию изданию предоставили двое представителей Конгресса - американский чиновник и законодатель, которые знакомы с этой информацией.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Ранее в NYT отметили, что суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи. Судья приняла решение приостановить действие указа Белого дома в ответ на иск группы активистов Democracy Forward 3 февраля.

Как сообщал ранее Главред, в ЦПД отметили, что несмотря на указ Трампа США продолжают поставлять Украине военную помощь. Украина получает вооружение в рамках ранее объявленных пакетов помощи.

Напомним, сообщалось, что Белый дом отменил заморозку федеральных программ. Администрация Трампа отменила замораживание федеральной помощи, которая направлялась, в частности на гранты, отмечают СМИ со ссылкой на источники.

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