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В РФ создали систему управления "стаями" дронов - ISW

Алёна Воронина
3 февраля 2025, 12:24
978
Оккупанты используют систему управления, которая позволяет контролировать неограниченное количество дронов с помощью одного пульта дистанционного управления.
В РФ создали систему управления 'стаями' дронов - ISW
В РФ создали систему управления "стаями" дронов/ коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

  • Россияне создали систему управления "стаями" беспилотников
  • Такая система позволяет управлять большим количеством дронов с помощью одного пульта управления
  • Оккупанты используют эту систему в Украине для борьбы с РЭБами

В российской оккупационной армии используют наземные системы управления, которые могут контролировать "стаи" беспилотников.

Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отметили, что в конструкторском бюро "Гермес", который является дочерней компанией производителя систем борьбы с дронами "Кайсант", 31 января заявили, что они разработали наземную систему управления, которая может управлять целым "роем" дронов с помощью одного пульта дистанционного управления.

В ISW отметили, что российские захватчики используют такую систему в Украине. С ее помощью они управляют дронами на разных частотах для борьбы с системами радиоэлектронной борьбы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дрони "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 1 февраля Украина была под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали Украину дронами, также в некоторых областях были зафиксированы ракеты.

Из-за атаки в 7 областях Украины были введены отключения света. Об этом сообщили в Укрэнерго. Из-за атаки оккупантов ракетами и дронами Укрэнерго ввело аварийные отключения в ряде областей.

В результате удара РФ по Полтаве был разрушен подъезд 5-этажного дома - люди под завалами, подъезд вдребезги. На месте попадания работали спасатели и экстренные службы. Были погибшие и пострадавшие.

Также 1 февраля произошла самая масштабная атака дронами на Запорожье - были повреждены многоэтажки и учебное заведение. В результате удара дронами были повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, культурное заведение, автомойка, гаражи и автомобили.

В воскресенье, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назвал цифры, сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю. Президент Украины призвал мировых лидеров заставить Россию остановить жестокую агрессию.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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