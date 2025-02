В РФ создали систему управления 'стаями' дронов - ISW

Кратко:

В российской оккупационной армии используют наземные системы управления, которые могут контролировать "стаи" беспилотников.

Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что в конструкторском бюро "Гермес", который является дочерней компанией производителя систем борьбы с дронами "Кайсант", 31 января заявили, что они разработали наземную систему управления, которая может управлять целым "роем" дронов с помощью одного пульта дистанционного управления.

В ISW отметили, что российские захватчики используют такую систему в Украине. С ее помощью они управляют дронами на разных частотах для борьбы с системами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал Главред, в ночь на 1 февраля Украина была под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали Украину дронами, также в некоторых областях были зафиксированы ракеты.

Из-за атаки в 7 областях Украины были введены отключения света. Об этом сообщили в Укрэнерго. Из-за атаки оккупантов ракетами и дронами Укрэнерго ввело аварийные отключения в ряде областей.

В результате удара РФ по Полтаве был разрушен подъезд 5-этажного дома - люди под завалами, подъезд вдребезги. На месте попадания работали спасатели и экстренные службы. Были погибшие и пострадавшие.

Также 1 февраля произошла самая масштабная атака дронами на Запорожье - были повреждены многоэтажки и учебное заведение. В результате удара дронами были повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, культурное заведение, автомойка, гаражи и автомобили.

В воскресенье, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назвал цифры, сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю. Президент Украины призвал мировых лидеров заставить Россию остановить жестокую агрессию.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.