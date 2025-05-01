Как выглядеть стильно и дорого во время беременности: инфлюенсер посоветовала луки

Блогер, модель Анастасия Шарова рассказала, как выглядеть сильно во время беременности.

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Как выглядеть стильно беременной / Коллаж Главред, фото Pixabay

Коротко:

Какие вещи подходят беременным

Какие вещи должны быть в гардеробе беременной

Капсульный гардероб для беременной - это набор базовых, универсальных вещей, которые легко сочетаются между собой, подходят под разные ситуации и адаптируются к изменениям фигуры. Главная идея - минимум вещей, максимум комбинаций и комфорта.

Об этом 1+1 рассказала блогер, модель и участница Міняю жінку Анастасия Шарова, которая беременна третьим ребенком.

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По ее словам, чтобы составить такую капсулу, достаточно иметь 10-12 хорошо подобранных элементов: платье, костюм, базовые топы, удобные брюки, верхняя одежда и несколько акцентных деталей. Лучше всего, если все вещи выдержаны в единой палитре - это упростит комбинирование.

Беременным подходят пастельные цвета и оверсайз / Фото Pixabay

"Внимание стоит обратить на качество тканей: трикотаж, хлопок, лен, кашемир - все, что позволяет коже дышать и не сковывает движений. Также важно, чтобы вещи имели эластичные пояса или свободный крой - это гарантирует, что они будут оставаться удобными на протяжении всего периода беременности (и даже после). И самое главное - выбирайте вещи, которые подходят именно вам. Капсула должна соответствовать вашему стилю жизни и ощущению себя, а не только трендам", - говорит она.

По ее словам, беременным лучше всего подходят такие цвета: белый и молочный, бежевый, серый (особенно теплый графит), пудровый, оливковый, нежно-желтый.

Стильная одежда для беременной / Фото Pixabay

Кроме того, маст-хэв этой весны-лета - oversize рубашка. "Кстати, ее можно одолжить у своего мужа. Я часто так делаю сейчас", - добавляет она.

Она говорит, что еще один must-have - это качественный трикотажный костюм - джемпер и брюки или юбка.

Еще незаменимая вещь - это брюки-палаццо и трикотажное платье.

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