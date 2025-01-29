Что вышло из моды в 2025 году: топ-5 антитрендов

Вы узнаете:
- Какие цвета будут в моде
- Стоит ли носить обувь на тракторной платформе
- Актуальны ли шапки с помпонами
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что не следует носить в 2025-м. Ряд вещей, которые точно есть в гардеробе у модниц, вышли из моды в этом году.
Это не значит, что определенные вещи нужно выбросить. Вполне достаточно носить их осторожно и правильно расставлять акценты.
Антитренды 2025 года
Неон
Как написал Тан на своей странице в Instagram, в этом году неоновые оттенки официально потеряли свою актуальность. На смену им пришли сдержанные и натуральные цвета: бежевый, оливковый, пастельный и приглушенные темные.
Неон сохраняет свои позиции лишь в аксессуарах, где яркие акценты добавляют динамики и сохраняют баланс в аутфите.
Тракторная подошва
Раньше така подошва была на пике популярности и добавляла практичности, а сейчас воспринимается модными экспертами как перегруженный элемент, который нарушает гармоничность в образе.
Дизайнер рекомендует присмотреться к моделям с изящным силуэтом и минималистичной подошвой. Это сделает наряд элегантным и более универсальным.
Шапки-бини с помпонами
Такие шапки также постепенно теряют свои позиции. Теперь в тренде лаконичные модели из плотной шерсти или кашемира, которые делают образ сдержанным и добавляют ему современного шарма. Вместо таких "игрушечных" деталей лучше делать акцент на фактуре ткани или оригинальном плетении.
Микросумки
Крошечные сумочки, в которых не всегда помещается даже телефон, также теряют популярность в 2025 году. Теперь их заменяют вместительные и функциональные модели, которые удивляют своей практичностью.
Слишком объемные пуховики
Ранее такие оверсайз модели пуховкиов, которые напоминали одеяло или облако, пользовались большим спросом. Теперь они также отходят на второй план.
Тан советует обратить внимание на более структурированные и аккуратные фасоны, которые позволяют подчеркнуть фигуру, а не скрыть ее. Актуальны также утепленные пальто с поясом и пуховики средней длины, которые имеют четкие линии.
Как сообщал Главред, ранее Андре Тан рассказал, что будет в моде в 2025 году. Трендов очень много, но это не значит, что придется полностью обновлять гардероб. Если хорошенько в нем покопаться, то можно с легкостью найти актуальные вещи, ведь, как мы знаем, мода циклична.
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Кто такой Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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