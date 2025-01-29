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Что вышло из моды в 2025 году: топ-5 антитрендов

Анна Ярославская
29 января 2025, 03:24
47
Вещи, которые были актуальны в 2024-м, в новом году стоить спрятать на дальнюю полку в шкафу.
Андре Тан
Андре Тан назвал антитренды 2025 / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Вы узнаете:

  • Какие цвета будут в моде
  • Стоит ли носить обувь на тракторной платформе
  • Актуальны ли шапки с помпонами

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что не следует носить в 2025-м. Ряд вещей, которые точно есть в гардеробе у модниц, вышли из моды в этом году.

Это не значит, что определенные вещи нужно выбросить. Вполне достаточно носить их осторожно и правильно расставлять акценты.

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Антитренды 2025 года

Неон

Как написал Тан на своей странице в Instagram, в этом году неоновые оттенки официально потеряли свою актуальность. На смену им пришли сдержанные и натуральные цвета: бежевый, оливковый, пастельный и приглушенные темные.

Неон сохраняет свои позиции лишь в аксессуарах, где яркие акценты добавляют динамики и сохраняют баланс в аутфите.

Неон - антитренд 2025
Неон - антитренд 2025 / instagram.com/andre_tan_official

Тракторная подошва

Раньше така подошва была на пике популярности и добавляла практичности, а сейчас воспринимается модными экспертами как перегруженный элемент, который нарушает гармоничность в образе.

Дизайнер рекомендует присмотреться к моделям с изящным силуэтом и минималистичной подошвой. Это сделает наряд элегантным и более универсальным.

Тракторная подошва - антитренд 2025
Тракторная подошва - антитренд 2025 / instagram.com/andre_tan_official

Шапки-бини с помпонами

Такие шапки также постепенно теряют свои позиции. Теперь в тренде лаконичные модели из плотной шерсти или кашемира, которые делают образ сдержанным и добавляют ему современного шарма. Вместо таких "игрушечных" деталей лучше делать акцент на фактуре ткани или оригинальном плетении.

Шапки-бини с помпонами - антитренд 2025
Шапки-бини с помпонами - антитренд 2025 / instagram.com/andre_tan_official

Микросумки

Крошечные сумочки, в которых не всегда помещается даже телефон, также теряют популярность в 2025 году. Теперь их заменяют вместительные и функциональные модели, которые удивляют своей практичностью.

Микросумки выходят из моды
Микросумки выходят из моды / instagram.com/andre_tan_official

Слишком объемные пуховики

Ранее такие оверсайз модели пуховкиов, которые напоминали одеяло или облако, пользовались большим спросом. Теперь они также отходят на второй план.

Тан советует обратить внимание на более структурированные и аккуратные фасоны, которые позволяют подчеркнуть фигуру, а не скрыть ее. Актуальны также утепленные пальто с поясом и пуховики средней длины, которые имеют четкие линии.

Пуховики-одеяла становятся антитрендом
Пуховики-одеяла становятся антитрендом / instagram.com/andre_tan_official

Как сообщал Главред, ранее Андре Тан рассказал, что будет в моде в 2025 году. Трендов очень много, но это не значит, что придется полностью обновлять гардероб. Если хорошенько в нем покопаться, то можно с легкостью найти актуальные вещи, ведь, как мы знаем, мода циклична.

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Кто такой Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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