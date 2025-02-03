В Польше сделали заявление о переговорах между Украиной и РФ: чего хочет Дуда

Перспективы мирных переговоров по войне в Украине продолжают оставаться одной из основных тем на международной арене.

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Дуда сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

Дуда настаивает на участии Польши в будущих переговорах по войне в Украине

Лидер Польши скептически отнесся к возможности отправки польских войск в Украину

Польша хочет участвовать в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в интервью Financial Times.

По словам Дуды, если администрация Дональда Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, то в таком случае, "в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша".

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"Если мы посмотрим на возрождающийся российский империализм, то в этом конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", - сказал Дуда.

Кроме того, лидер Польши скептически отнесся к возможности отправки польских войск в Украину.

"Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам не обязательно размещать там свои войска", - добавил Дуда.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

Как писал Главред со ссылкой на главу Украины, форматы переговоров могут меняться в зависимости от плана завершения войны. Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы формат переговоров был четко определен до встречи.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров с Украиной, Россией и "различными сторонами". Комментарии Трампа прозвучали после того, как советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин призвал к "более глубокому подходу" решения проблемы со стороны союзников Киева.

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Кто такой Анджей Дуда Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

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