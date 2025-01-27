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Зеленский прибыл в Польшу: какая причина и программа визита

Руслана Заклинская
27 января 2025, 12:33обновлено 27 января, 13:36
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Президент Украины примет участие в памятных мероприятиях в Польше.
Зеленский прибыл в Польшу: какая причина и программа визита
Президент Украины прибыл в Польшу / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Президент Украины прибыл в Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения Аушвица
  • Зеленский встретится с президентом Европейского Совета и президентом Франции
  • Торжества начнутся в 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, пишет Укринформ.

"Президент Украины прибыл в Польшу для участия в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица. В программе визита также двусторонние встречи", - рассказал спикер.

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По словам Никифорова, президент Зеленский встретится с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

День памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В Польше сегодня пройдут мемориальные мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Событие объединило лидеров многих стран мира и около 50 бывших узников этого лагеря.

Главные торжества начнутся в 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву). Среди гостей будут президенты Франции, Италии, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Молдовы, Финляндии, Латвии, Эстонии, Венгрии, Болгарии, Словении и Швейцарии. Также на мероприятии примет участие король Великобритании Чарльз III, который присоединится к торжествам как представитель британской монархии. Соединенные Штаты Америки будет представлять специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Этот мемориальный день напоминает о страшной трагедии Холокоста, во время которого нацистская Германия систематически уничтожила около 6 миллионов евреев, в том числе 1,5 миллиона детей, только из-за их национальности. В Аушвиц-Биркенау, одном из крупнейших лагерей смерти, погибло более 1,1 миллиона человек.

Новости Украины - последние визиты Зеленского

Напомним, 16 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву для встреч с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском. Главные темы переговоров - война, оружие, санкции и ослабление российской энергетики.

Также 18 декабря Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров, ключевыми темами которых станут гарантии безопасности, усиление украинской армии и передача систем противовоздушной обороны.

Как сообщал Главред, 21 января президент Украины прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум (ВЭФ). Он выступил перед участниками и провел двусторонние переговоры с лидерами стран и представителями бизнеса.

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Что известно об Аушвице?

Аушвиц (нем. KZ Auschwitz, пол. Oświęcim) - один из крупнейших нацистских концлагерей, существовавший с конца мая 1940 до января 1945 года возле города Освенцима (Польша), пишет Википедия.

Комплекс объединял группу концлагерей, крупнейшие из которых: Аушвиц I (нем. Auschwitz I), административный центр; Аушвиц II (Биркенау) (нем.Auschwitz II (Birkenau)), "лагерь смерти"; Аушвиц III (нем. Auschwitz III (Monowitz)), рабочий лагерь.

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