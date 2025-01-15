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Зеленский приехал в Польшу: в чем цель визита и с кем он встретится

Анна Ярославская
15 января 2025, 11:37
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Темами переговоров в Польше станут "война, оружие, санкции, история, ослабление российской энергетики как инструмента финансирования войны".
Зеленский, Дуда, Туск
Зеленский в Польше встретится с Дудой и Туском / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Зеленский сегодня находится с визитом в Польше
  • Президент проведет встречи с Дудой и Туском

В среду, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву. В столице Польши у него запланирована встреча с президентом страны Анджеем Дудой и польским премьер-министром Дональдом Туском.

Как сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии журналистам, встреча Зеленского и Туска вскоре начнется.

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Кроме того, у Зеленского запланирована встреча с Дудой, с украинской общиной и другие мероприятия.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что темами переговоров Зеленского в Польше станут "война, оружие, санкции, история, ослабление российской энергетики как инструмента финансирования войны".

"Слабый Путин и сильная Европа нужны всем", - написал он в Telegram.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого обсудил возможность размещения иностранных военных сил на территории Украины. Как сообщил глава государства, с Макроном они подробно рассмотрели ситуацию на фронте, в частности успехи украинских военных в Курской операции.

Напомним, лидер США Джо Байден планировал до завершения своей каденции встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Италии. Однако в последний момент он отменил поездку.

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