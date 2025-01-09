Встреча Зеленского и Байдена сорвалась в последний момент: в СМИ назвали причину

Джо Байден отменил визит в Италию всего за несколько часов до запланированного вылета.

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Байден в последний момент отменил поездку в Италию / Коллаж: Главред, фото УНИАН

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Байден планировал в последний раз встретиться с Зеленским перед приходом Трампа

Визит Байдена в Италию отменили из-за лесных пожаров в Калифорнии

Лидер США Джо Байден планировал до завершения своей каденции встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако в последний момент он отменил поездку. Об этом сообщает Sky News.

В издании пишут, что Джо Байден 9 января должен был отправиться в Италию. Это была бы его последняя зарубежная поездка на посту президента США. Однако визит Байдена в Италию отменили за несколько часов до вылета из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии.

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Во время трехдневного визита в Рим и Ватикан Байден должен был встретиться с президентом Италии Серджио Маттареллой, премьер-министром страны Джорджей Мелони, Папой Римским Франциском также должна была состояться заключительная личная встреча с Зеленским.

Пожары в Калифорнии - что известно

Напомним, как писал Главред, масштабные лесные пожары охватили Лос-Анджелес в Калифорнии во вторник утром. Самый большой очаг возгораний был зафиксирован в районе Пасифик-Палисейдс, где расположены резиденции мировых знаменитостей.

Британский таблоид The Daily Mail сообщал, что огромный пожар в Пасифик-Палисейдс заставил эвакуироваться десятки тысяч людей, некоторые из которых покинули свои машины и бежали пешком в безопасное место по заблокированным дорогам.

Впоследствии в издании CNN отметили, что пожар стал самым разрушительным в истории Лос-Анджелеса. Известно, что в результате стихийного бедствия погибли 5 человек, а около 130 тысяч жителей эвакуированы, также уничтожено около 1000 зданий.

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Кто такой Джо Байден? Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал должность 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

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