Джо Байден впервые стал прадедушкой - первое фото с младенцем

Краткое содержание:
- Старшая внучка Джо Байдена впервые стала мамой
- Это - первый правнук американского президента
Наоми Нил, самая старшая внучка 46-го президента США Джо Байдена, 8 января 2025 года впервые стала мамой. Об этом сообщила нынешняя первая леди Америки Джилл Байден в своем блоге в Instagram.
Она опубликовала первое фото младенца: в кадре Байден держит на руках ребенка и внимательно рассматривает его личико; его жена мягко поправляет пеленку на головке новорожденного.
У Нил родился мальчик - Уильям Бреннон Нил IV. Он стал первым правнуком президента. "С гордостью представляем вам нашего правнука", - написала Джилл Байден.
Наоми Нил (Байден) сообщила о том, что беременна, в ноябре 2024 года, во время выборов нового президента США. Будущая мама в социальных сетях показала сэлфи - фото округлого животика в зеркале с надписью: "Мы проголосовали".
Наоми Нил - старшая из пяти детей Хантера Байдена. Свое имя она получила в честь погибшей автокатастрофе сестры отца (в той аварии погибла и первая жена Джо Байдена - Нейлия Хантер).
Наоми Байден и юрист Питер Нил начали встречаться в 2018 году, а через три года - обручились. Свадьбу Наоми и Питер сыграли в ноябре 2022 года. Торжественная церемония состоялась в Белом доме.
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Кто такой Джо Байден?
Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.
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