Байден жалеет, что уступил место Харрис: The Washington Post раскрыли детали

Байден подорвал свой собственный месседж, пытаясь удержаться на посту президента.

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Байден жалеет о том, что покинул президентскую гонку / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Белый дом

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Почему Байден жалеет о том, что покинул президентскую гонку

Байдену стоило бы остаться в избирательной гонке

Многие демократы обвиняют в поражении Харрис

В Белом доме утверждают, что Джо Байден жалеет, что вышел из президентской гонки в этом году, поскольку считает, что победил бы Дональда Трампа даже несмотря на негативные результаты опросов.

В издании The Washington Post отметили, что Байден признал, что его президентство, а также долгая политическая карьера завершаются раньше, чем он планировал. Он отметил, что некоторые из его стратегических ошибок, которые произошли в результате попытки восстановить традиционные правила американской политики после периода Трампа, могли оказаться политически крайне неудачными.

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Многие его сторонники надеются, что история оценит Байдена положительно, но пока демократы обеспокоены перспективами снова увидеть Трампа в Белом доме.

По результатам опроса историков, Байден занял 14-е место среди лучших американских президентов, тогда как Трамп - последнее. Однако Трамп уже готовится к своей второй инаугурации, которая состоится 20 января.

"Он сделал очень много в очень сложной ситуации", - подчеркнул бывший сенатор Тед Кауфман.

По его словам, Байден протолкнул несколько монументальных законопроектов в то время, когда голоса в Сенате были разделены 50 на 50, а вице-президент Камала Харрис разделила голоса поровну.

Что известно о президентских выборах в США / Инфографика: Главред

"Придя после Трампа с плохой экономикой, он все равно сплотил людей. Он сделал все это по инфраструктуре, и все это он сделал с большинством в один голос в Сенате. Джо Байден сделал это одним голосом", - подчеркнул он.

Байден и его команда сейчас считают, что президенту стоило бы остаться в избирательной гонке, несмотря на неудачное выступление на дебатах и давление со стороны демократов. Помощники Байдена утверждают, что президент, комментируя свой выход из гонки и победу Трампа на выборах, старался не возлагать вину на Харрис или ее кампанию.

Но многие демократы обвиняют в поражении Харрис настойчивость Байдена, который так долго оставался в гонке, что к моменту снятия своей кандидатуры у Харрис осталось чуть больше трех месяцев на предвыборную кампанию.

Другие утверждают, что Байден подорвал свой собственный месседж, пытаясь удержаться на посту президента вместо того, чтобы проложить путь для молодой группы антитрамповских демократов, которые могли бы повести страну в будущее.

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