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Евросоюз не хочет вводить миротворцев в Украину без поддержки США – СМИ

Виталий Кирсанов
20 декабря 2024, 16:18
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Зеленский не будет публично раскрывать деталей обсуждений с западными странами относительно возможных гарантий безопасности.
Евросоюз, миротворцы
ЕС не хочет вводить миротворцев в Украину без поддержки США / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

Вы узнаете:

  • Еврочиновники выдвигают долгосрочные предложения по поддержке Украины
  • Инициатива Макрона по миротворцам в Украине

Страны Евросоюза разошлись во мнениях относительно того, готовы ли они предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности от России без участия США. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что гарантии безопасности только от европейских стран, без участия США, не будут "достаточными" для обеспечения долгосрочной защиты Украины от дальнейшей российской агрессии.

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Зеленский также сказал, что не будет публично раскрывать никаких деталей обсуждений с западными странами относительно возможных гарантий безопасности.

Как рассказали FT чиновники, осведомленные о ходе переговоров, некоторые лидеры выдвигали долгосрочные предложения по поддержке Украины, но мнения о том, что Европа может продолжать предоставлять гарантии безопасности без поддержки США, разошлись.

"Обязательные гарантии безопасности от европейских столиц, которые потенциально вовлекут их в войну с Россией, если Украина снова подвергнется нападению, невыполнимы без гарантии того, что США поддержат эти европейские армии", - цитирует FT слова чиновников.

Как отмечает издание, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул идею отправки европейских войск в Украину для обеспечения соблюдения возможного мирного соглашения, "но многие другие столицы ЕС относятся к этой идее с глубоким скептицизмом, и неясно, будут ли такие миротворческие силы дополнять или заменять собой гарантии безопасности".

Отправка миротворцев в Украину - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Германия готова рассмотреть возможность отправки своих миротворцев в Украину. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус..

Также известно, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что достаточно сложно достичь консенсуса по отправке миротворческих сил в Украину с 27 государствами-членами Евросоюза.

Кроме того, директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что военный контингент миротворческой миссии может насчитывать от 100 до 150 тысяч, оптимально где-то 120 тысяч.

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Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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Евросоюз война в Украине новости США миротворцы Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
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