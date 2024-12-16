Успеть раньше Трампа: в Нидерландах сделали заявление о миротворцах и переговорах с РФ

Глава Минобороны Брекельманс не исключает, что в Украину могут отправить миротворцев без согласия всех 27 стран ЕС.

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Рубен Брекельманс высказался о мирных переговорах с РФ и введении миротворцев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, пресс-центр НАТО, УНИАН

Кратко:

Нидерланды сменили позицию в отношении мирных переговоров РФ и Украины

Европейские лидеры должны проявить инициативу раньше Трампа

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Европа должна проявить инициативу в отношении мирных переговоров России и Украины раньше избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет NL Times, Брекельманс впервые открыто поднимает вопрос о мирных переговорах.

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До сих пор позиция кабинета министров Нидерландов заключалась в том, что переговоры должны проводиться только тогда, когда Украина будет к этому готова.

"Мы должны убедиться, что европейские страны будут за столом переговоров, чтобы Трамп не принимал решения с Путиным об архитектуре безопасности в Европе", — объяснил Брекельманс.

По словам министра, достаточно сложно достичь консенсуса относительно отправки миротворческих сил в Украину с 27 государствами-членами Евросоюза.

"Учитывая срочность, вы можете решить и не ждать единогласия в любом контексте", - сказал он.

"Украина большая, и эта линия прекращения огня — если она появится — будет длинной. Если вы хотите сделать это надежным образом, вам нужно не только много стран, но и крупные страны", — отметил министр.

При этом Брекелманс не стал заранее говорить, что Нидерланды непременно будут участвовать и отправят своих миротворцев в Украину.

"Это зависит от того, что именно находится на столе и как это выглядит", — уточнил он.

Введение миротворческой миссии в Украину

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя основное бремя обязательств по поддержке Украины. Страны ЕС должны контролировать процесс прекращения боевых действий, в том числе через размещение европейских войск на территории Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что Украина открыта к обсуждению вопроса размещения иностранных военных контингентов на своей территории. По информации Politico, переговоры по этому вопросу продолжаются уже некоторое время.

По мнению исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, разговоры о появлении миротворческой миссии пока не выглядят реалистичными. Военный контингент миротворческой миссии может насчитывать от 100 до 150 тысяч. Сейчас трудно найти такое количество людей, которые согласятся взять на себя эту миссию. И еще труднее найти таких, на которых согласятся обе стороны.

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