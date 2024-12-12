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Трамп поддержал отправку западных войск в Украину: в WSJ раскрыли подробности

Руслана Заклинская
12 декабря 2024, 22:59
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Дональд Трамп не поддерживает членство Украины в НАТО, но хочет, чтобы после войны Украина оставалась сильной и вооруженной.
Трамп поддержал отправку западных войск в Украину: в WSJ раскрыли подробности
Трамп поддерживает размещение европейских войск в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, twitter.com/USNATO

Главное:

  • Европа должна взять на себя основное бремя поддержки Украины
  • Трамп поддержал отправку европейских войск в Украину
  • Избранный президент США пока не имеет конкретного мирного плана

Европа должна взять на себя основное бремя обязательств по поддержке Украины. Страны ЕС должны контролировать процесс прекращения боевых действий, в том числе через размещение европейских войск на территории Украины. Об этом избранный президент США Дональд Трамп во время встречи в Париже 7 декабря, пишет The Wall Street Journal.

Трамп заявил во время встречи в Париже с президентами Украины и Франции, что не поддерживает идею членства Украины в НАТО, однако он хочет, чтобы после прекращения войны Украина оставалась сильным и хорошо вооруженным государством.

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По данным издания, Трамп считает, что именно европейские страны должны играть главную роль в защите и поддержке Украины. Он хочет, чтобы прекращение огня в Украине контролировали именно европейские войска, которые будут находиться на территории страны. В то же время президент исключил возможность размещения войск США в Украине.

Кроме этого, Трамп призвал европейцев активнее работать над тем, чтобы заставить Китай повлиять на Россию и способствовать завершению войны в Украине, в частности путем применения торговых тарифов против Пекина.

Как отмечают источники WSJ, Трамп пока не имеет конкретного плана по Украине. Основные решения по этому вопросу будут приниматься после формирования его команды национальной безопасности и проведения дальнейших переговоров с союзниками, а также возможных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Отправка иностранных войск в Украину - последние новости

Напомним, дискуссии о возможном размещении европейских войск в Украине впервые публично поднял французский президент Макрон в начале 2024 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Варшаву для переговоров по плану развертывания миротворческой миссии в Украине после завершения войны. Польша, благодаря своему стратегическому расположению и военному потенциалу, должна стать ключевым участником этой инициативы, сообщает Rzeczpospolita.

Однако премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна пока не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину даже после достижения перемирия или мира.

Как сообщал Главред, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что Украина открыта к обсуждению вопроса размещения иностранных военных контингентов на своей территории. По информации Politico, переговоры по этому вопросу продолжаются уже некоторое время.

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The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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