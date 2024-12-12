Готова ли Украина принять иностранные войска: Стефанишина дала однозначный ответ

Кратко:
- Дискуссии о возможности отправки в Украину иностранных войск происходят длительное время
- Киев готов обсудить отправку иностранных войск в Украину
Долгое время продолжаются дискуссии о возможности размещения войск иностранных государств на территории Украины. Киев готов к обсуждению подобной инициативы.
Такое заявление сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает Politico.
В издании отметили, что, согласно сообщениям в СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон, 12 декабря прибудет с визитом в Польшу. Там он встретится с премьер-министром страны, чтобы обсудить возможность отправки миротворцев в Украину после вероятного прекращения огня.
По предварительным данным, речь может идти о привлечении около 40 тысяч военных. На фоне этого у Стефанишиной спросили, готов ли Киев принять иностранные войска и готова ли Украина обсуждать подобное развитие событий.
"Украина готова говорить обо всем, что работает", - ответила украинский министр.
Ранее подобное заявление сделал также президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина готова рассмотреть предложение размещения иностранных войск для гарантий безопасности до вступления в НАТО, как ранее предлагал французский президент Эммануэль Макрон.
Могут ли ввести иностранные войска в Украину - последние новости
Как ранее сообщал Главред, представитель ЕС рассказал, что появление иностранных войск в Украине вполне возможно. Экономика РФ вступила в тяжелую фазу - санкции, дефицит, инфляция и нехватка кадров.
Также ранее эксперт, полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал, возможен ли сценарий введения в Украину иностранных войск. Один из вероятных планов Трампа по созданию буферной зоны на границе и введению британских войск имеет свои нюансы.
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Кто такая Ольга Стефанишина
Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:
- комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
- украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.
Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.
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