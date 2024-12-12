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Готова ли Украина принять иностранные войска: Стефанишина дала однозначный ответ

Алёна Воронина
12 декабря 2024, 14:21
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Дискуссии о возможной отправке в Украину иностранных войск происходят уже длительное время. Вице-премьер-министр сказала, готова ли Украина их принять.
Французские военные, немецкие военные
Стефанишина сказала, готова ли Украина принять иностранные войска/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, bundeswehr.de

Кратко:

  • Дискуссии о возможности отправки в Украину иностранных войск происходят длительное время
  • Киев готов обсудить отправку иностранных войск в Украину

Долгое время продолжаются дискуссии о возможности размещения войск иностранных государств на территории Украины. Киев готов к обсуждению подобной инициативы.

Такое заявление сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает Politico.

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В издании отметили, что, согласно сообщениям в СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон, 12 декабря прибудет с визитом в Польшу. Там он встретится с премьер-министром страны, чтобы обсудить возможность отправки миротворцев в Украину после вероятного прекращения огня.

По предварительным данным, речь может идти о привлечении около 40 тысяч военных. На фоне этого у Стефанишиной спросили, готов ли Киев принять иностранные войска и готова ли Украина обсуждать подобное развитие событий.

"Украина готова говорить обо всем, что работает", - ответила украинский министр.

Ранее подобное заявление сделал также президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина готова рассмотреть предложение размещения иностранных войск для гарантий безопасности до вступления в НАТО, как ранее предлагал французский президент Эммануэль Макрон.

Могут ли ввести иностранные войска в Украину - последние новости

Как ранее сообщал Главред, представитель ЕС рассказал, что появление иностранных войск в Украине вполне возможно. Экономика РФ вступила в тяжелую фазу - санкции, дефицит, инфляция и нехватка кадров.

Также ранее эксперт, полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал, возможен ли сценарий введения в Украину иностранных войск. Один из вероятных планов Трампа по созданию буферной зоны на границе и введению британских войск имеет свои нюансы.

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Кто такая Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:

  • комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
  • украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.

Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

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война в Украине вторжение России Ольга Стефанишина
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