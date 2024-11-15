Введение в Украину иностранных войск: Жданов спрогнозировал, возможен ли сценарий

Один из вероятных планов Трампа по созданию буферной зоны на границе и введению британских войск имеет свои нюансы.

https://glavred.info/ukraine/vvedenie-v-ukrainu-inostrannyh-voysk-zhdanov-sprognoziroval-vozmozhen-li-scenariy-10614494.html Ссылка скопирована

Разрешение на удары вглубь РФ для Украины будут пытаться получить еще до прихода Трампа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 14 ОМБр

Что сказал Жданов:

Трампу вряд ли удастся уговорить Британию на ввод войск в Украину

Макрон и Стармер хотят договориться о разрешении на удары по РФ с Байденом

После победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа в СМИ и среди официальных лиц появляется разная информация о вероятных мирных планах новоизбранного президента для окончания войны в Украине.

Один из них предусматривает создание буферной зоны между ВСУ и оккупационными войсками страны-агрессора России, где должны разместить европейские и британские войска. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду оценил вероятность такого развития событий.

видео дня

По его словам, надеяться на этот сценарий бесполезно, ведь сейчас в Британии все еще не предоставили разрешение на удары дальнобойным вооружением вглубь территории РФ, поэтому и говорить о чем-то большем, как вот переброска 10-тысячного британского войска на линию разграничения в Украину нет смысла.

Зато премьер-министр Великобритании Стармер может поступить по-другому. Вместе с президентом Франции Макроном он, похоже, настроен убедить Джо Байдена до конца его президентского срока предоставить Украине разрешение на удары по территории России.

Удары по России / Инфографика: Главред

Планы Трампа по установлению мира в Украине

Напомним, Главред писал, что Трамп якобы хочет заморозить нынешнюю линию фронта и заставить Украину отказаться от амбиций на вступление в НАТО на 20 лет. Вместо этого, как пишут СМИ, Украине предложат суверенность других территорий, укрепление на линии соприкосновения и оружие, которое позволит сдерживать РФ от возобновления войны.

О намерении Дональда Трампа урегулировать войну заявил и его соратник, конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Волц. По его словам, новоизбранный президент США хочет привести Украину и Россию к переговорам.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб также сообщал, что новоизбранный американский президент очень серьезно относится к проблеме войны в Украине и хочет решить вопрос мира как можно скорее.

Читайте также о разрешении на удары вглубь РФ:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред