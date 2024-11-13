Заморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – Жданов

С победой Трампа для Украины начинаются "черные дни", но остается реальный шанс провести контрнаступление весной и пробить коридор в Крым, считает Жданов.

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После победы Трампа Россия попытается взять Запорожье и Херсон – Жданов / Коллаж: Главред

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа в западной прессе просто вал сообщений о том, что теперь будет с войной в Украине, и прогнозов относительно её результатов. И все они нашей стране сулят, мягко говоря, не особо радужные перспективы. Прозвучал ряд громких заявлений: и о том, что "Крыма больше нет", а если Киев будет настаивать на его возвращении, то Украина останется сама по себе, и о том, что европейские и британские войска будут размещены в буферной зоне, и о том, что РФ по итогам войны будет контролировать 20% территории Украины.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду объяснил, чего ждать Украине после победы Трампа, какую сделку за наш счет он может провернуть с Путиным, почему для нашей страны начинаются "черные дни", а также что дает украинцам шанс на благоприятный ход событий и проведение контрнаступления уже весной 2025 года.

Что вы думаете об этой массе версий и сценариев относительно того, что теперь, после победы Трампа на выборах, будет с войной в Украине? Стоит ли им придавать большое значение, или это лишь догадки и элементы борьбы за должности в команде Трампа?

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К этому стоит относиться очень настороженно. С приходом Трампа для нас настали чёрные дни.

Не понимаю оптимистов, утверждающих, что Трамп даст Украине массу оружия. Хочу напомнить, что в 2016 году не он Украине предоставил оружие, а Конгресс США. Трамп лишь подписал указ, потому что относительно него была начата процедура импичмента, и он был под давлением Конгресса, соответственно, ему ничего не оставалось делать.

Трамп всегда был сторонником Путина и сейчас демонстрирует то же самое. Украину будут душить, и за наш счет попытаются решить проблемы России. Нашей стране следует ждать серьезного давления со стороны Трампа. Причем он берет быка за рога и, не дожидаясь инаугурации (она состоится 20 января 2025 года, – ред.), рулит так, будто он уже президент США.

Чем объясняется симпатия Трампа по отношению к Путину? Трамп таким образом пытается перетянуть Россию на сторону США, чтобы вместе противостоять Китаю?

Да, Китай – это одна из причин. Еще лет пять назад в одном из наших интервью я говорил, что Путин хочет продать Россию, как "золотую карту", Пекину или Вашингтону. И он настолько заигрался, что теперь за эту "золотую карту" под названием Россия борются Пекин и Вашингтон.

Китай разыгрывает многоходовку по поглощению России, считает Жданов / фото: kremlin.ru

Китай посадил Путина на жесткий крючок, его подсекли словно рыбу. Потому что 60% боеприпасов Россия получает благодаря поддержке и разрешению Пекина – от КНДР. Возможно, частично РФ получает даже китайские боеприпасы: наши военные говорят, что Google распознает китайские иероглифы на маркировке снарядов. Плюс сейчас России выделяют северокорейские войска. А Ким Чен Ын вряд ли может позволить себе столь смелые самостоятельные шаги: предоставить России оружие, боеприпасы, выделить солдат, поскольку он всегда был зависим от Китая.

Китай разыгрывает серьезную многоходовку в плане поглощения Российской Федерации и ее посадки на жесткий крюк. Естественно, США будут пытаться перетащить Москву на свою сторону, потому что для них будет катастрофой, если Китай получит Россию, ведь для это будет огромная сырьевая база, причем любого сырья – начиная от газа и заканчивая алмазами.

А второе, самое страшное для США – у России второй в мире ядерный арсенал, и если он будет на стороне Китая, то для Штатов это будет беда.

С приходом Трампа для Украины настали черные дни, убежден Олег Жданов / Фото: facebook.com/DonaldTrump

Премьер Польши Туск заявил о том, что в ближайшие дни от США можно ожидать дату прекращения огня, на какой границе этот режим будет действовать и гарантии для Украины. Как образом США будут обеспечивать этот режим прекращения огня? С 2014-го мы видели уйму примеров, как объявлялись режимы прекращения огня, которые спустя несколько часов или дней срывались. Что на этот раз будет принципиально другим?

Ничего. Это просто политическое заявление. Обеспечить такой режим прекращения огня невозможно физически, США не могут дать подобных гарантий. Даже сейчас, если верить сообщению The Washington Post, Трамп в ходе разговора попросил Путина не эскалировать конфликт. И как повел себя Путин? Установил рекорд по применению дронов-камикадзе против Украины, а также 11 ноября провел генеральную репетицию массированного ракетного удара по нашей стране.

Путину глубоко наплевать на мнение Трампа, что бы он ни говорил. Если, как написал The Washington Post, действительно был разговор Трампа и Путина и прозвучала фраза о том, что за Россией останутся оккупированные территории Украины, то это будет стимул для Путина идти в наступление, потому что чем больше он захватит украинских территорий, тем больше ему достанется.

И Трамп не даст нам Tomahawk в ответ на то, что Путин после его просьбы не эскалировать ситуацию, сделал с точностью до наоборот.

То есть вы считаете, что прекращение огня невозможно, к примеру, до конца 2024 года?

В 78 лет люди не меняются – горбатого могила исправит, потому я не верю в то, что Трамп изменился.

Для Украины настали черные дни, в том числе и потому, что Республиканская партия США фактически развалилась. Трамписты-МАГАвцы фактически "забили ногами" всех мастодонтов Республиканской партии, промышленников и бизнесменов.

К слову, выборы в США прошли в трех инстанциях: президентские, в Сенат и Палату представителей. Так вот, немало республиканцев отказались баллотироваться на очередную каденцию сенаторов и конгрессменов, объясняя это тем, что Республиканская партия развалилась, и МАГАвцы рулят всем.

Потому надеяться на то, что кто-то остановит Трампа, нет причин. Во время предыдущей президентской каденции демократы имели влияние на Трампа, а сегодня Трамп получил полную власть в США.

Как режим прекращения огня у нас зависит от того, что происходит в Республиканской партии США?

Я это говорю к тому, что нет механизма гарантий, которые будут способны сохранять режим прекращения огня. Кто сегодня даст гарантии? Вы думаете, Британия так рада отправить свои войска в Украину и вступить в прямое противостояние с российскими войсками? Нет, конечно. Британцы никогда этого не сделают. Они, скорее, отправят в Украину кого-нибудь другого, но не сами будут тут.

Единственные войска, которые могут встать между украинскими и российскими, – это войска ООН. И тогда у нас будет вариант Северного Кипра, где на линии разграничения стоят войска ООН, а британская база рядом, у границы с Северным Кипром.

Да и другой вопрос – кто сегодня даст миротворческие войска для Украины. Страны НАТО не дадут. Финны и шведы, которые были готовы отправить в Украину миротворческий контингент, когда этот вариант рассматривался до российского вторжения в 2022 году, теперь тоже в НАТО. А кто тогда? Папуа-Новая Гвинея или Буркина-Фасо нам дадут войска, чтобы стоять на линии разграничения? Некому. Никто не хочет рисковать.

Вспомните постоянные заявления российских политиков по поводу вероятной отправки в Украину западных инструкторов. Например, Медведев сказал, мол, пускай Франция предоставит своих инструкторов для ВСУ, а мы их просто убьем, специально убьем, и что французы будут делать, вот и посмотрим на реакцию Парижа. И всё, у Европы "полные штаны", и Макрон сидит тихонечко. Больше этот вопрос об инструкторах не поднимается.

Если речь идет о буферной зоне длиной в 1200 км, какая же должна быть численность этого миротворческого контингента?

Да, в том-то и дело!

Кроме того, после Минских соглашений, подписанных 5 сентября 2024 года, Россия продержалась ровно две недели. Да и то благодаря тому, что были созданы центры координации и контроля и начался сбор техники на верифицированных площадках. Но не прошло и двух недель, как российская техника начала устраивать "карусели": днем она была на площадке, а ночью – на позициях, откуда лупила по нашим войскам.

А гаранты там были Меркель и Олланд. И что? Для России закон не писан. Тогда о чем сейчас речь? Россия никогда не откажется от политического поглощения Украины, это цель ее войны. И есть только два варианта, как сломать эту цель: либо сдаться, либо устроить российской армии разгром на территории Украины. Разгромить армию РФ нам не дают, не предоставляя вооружения. А это значит, что это будет либо бесконечный тлеющий конфликт, так называемая, война на истощение (именно такой характер сейчас война начала приобретать), либо заморозка конфликта. Однако на сегодняшний день нет механизма, как заморозить конфликт.

Россия никогда не откажется от поглощения Украины, поскольку тогда ее ждет развал – Жданов / фото: kremlin.ru

Иными словами, сценарий, предполагающий создание буферной зоны и ввод в Украину европейских и британских войск, маловероятен?

Да. Кстати, британский премьер Стармер вместе с Макроном пытается убедить Байдена до конца его президентского срока разрешить Украине удары вглубь России. Вы думаете, британский премьер скажет: "Ладно, ракетами по России бить нельзя, но мы дадим вам 10-тысячное войско, пусть стоит на линии разграничения"? Да не будет этого! Ведь если завтра Россия убьет британского солдата, что будет делать Британия?

Самое скандальное заявление последних дней – заявление старшего советника Трампа Брайана Ланзы о том, что "Крыма больше нет", и, если Украина продолжит настаивать на его возвращении, она будет сама по себе. В принципе, у Трампа уже сказали, что Ланза все это наговорил от себя, а не от имени Трампа. Но, тем не менее, нет дыма без огня. Насколько вероятно, что Украину Трамп попросит (или заставит) отказаться от Крыма?

Будет заставлять. Причем он будет заставлять Украину отказаться не только от Крыма, но и от Донбасса.

Да, действительно, это может быть лишь мнением самого Ланзы. Но это мнение сформировано на основании той информации, которую он слышал в окружении Трампа. Вряд ли он просто из головы взял это и ляпнул. Скорее всего, Ланза был уверен, что раз он такое слышал, раз такие разговоры велись, значит, так оно и будет. Поэтому он и озвучил такую мысль. Это простая человеческая психология.

Почему же тогда у Трампа поспешили откреститься от такой позиции и заявить, что это сказано не от имени Трампа?

Потому что Трамп пока что не понимает, как всё это сделать. Ведь, как очень точно сказал один наш политолог, "у Трампа начался медовый месяц с Путиным".

Однако американская политика не может меняться резко, потому что США – как большой авианосец: его нельзя резко развернуть на 180 градусов. Но Трамп говорит, что сделает это. Ничего подобного! Дело в том, что в США избиратели, даже республиканцев, выступают за поддержку Украины. И есть два варианта: либо Трамп будет считаться с мнением избирателей, либо будет устанавливать диктатуру в США. Кстати, он не скрывает, что хочет сосредоточения власти в своих руках.

Вот вы сказали, что Украину будут заставлять отказаться от Крыма и Донбасса. На днях и экс-главком НАТО в Европе Ставридис отметил, что Россия сохранит контроль над 20% территории Украины. А 20% территории – это как раз Крым и Донбасс или всё то, что сейчас оккупировано Россией, или ей придется уйти с каких-то территорий?

Это всё, что оккупировано сейчас. Но Россия может оставить под своим контролем эти территории только на условии, что это будет временно. Если России пообещают сохранить за ней всё, захваченное сейчас, то возникает вопрос – как тогда быть с Херсонской и Запорожской областями? Они же вписаны в конституцию РФ как территория России, и Путин требует от нас вывода украинских войск с этих территорий. Как Трамп будет тут выкручиваться?

Все эти версии нам, безусловно, нужно проговаривать и готовиться ко всем этим вариантам. Но вообще, в обсуждении вариантов того, что будет делать Трамп, мы пустились в пляс раньше, чем заиграла музыка. Трамп – бизнесмен, не политик. Он любит сделки. Он не будет плести интриги, а будет рубить с плеча, как и было четыре года назад.

Но заметьте, в свою предыдущую каденцию Трамп не решил ни одного проблемного вопроса: он взялся за войну в Украине – ему Конгресс показал дулю и, наоборот, заставил дать нам оружие; он взялся за Северную Корею – Ким Чен Ын его вежливо послал на три буквы и после встречи просто плюнул вслед Трампу; разбираясь с Китаем, он чуть не обвалил американскую экономику, когда начал вводить пошлины на китайские товары. К слову, если мы возьмем iPhone, то там внизу мелким шрифтом написано "Made in China". Трамп объявлял, что всё производство нужно переносить в США. Представьте реакцию американских бизнесменов, чьи заводы построены и работают в Китае, ведь для них это фактически разорение: мало того, что перенос заводов – это сумасшедшие расходы, так производство тех же iPhone в США будет в 5-10 раз дороже, чем в Китае. И что делал в этих случаях Трамп? Он включал заднюю. Он не решил ни одного ни экономического, ни политического вопроса, но наделал много шума.

Этим шумом Трамп и берет. Люди любят, когда политик говорит и обещает сразу же сделать. Неспроста при Трампе появилось такое явление как "твитт-указ", когда он фактически управлял страной в Twitter. Американцам эта скорость и решительность нравилась. Это не Байден, которого качает на трибуне, и он путает имена своей жены и сестры, иногда забывает, о чем говорит, и который обещает тот или иной вопрос когда-нибудь рассмотреть. А Трамп, который выдает указ и сразу пытается что-то делать. Он же выбил у Конгресса 5 миллиардов долларов на строительство стены, и ее начали строить – и американцы захлопали в ладоши. Но затем всё развалилось, Конгресс остановил финансирование, и всё, строительство стены остановилось.

Трамп будет либо считаться с мнением избирателей, которые выступают за поддержку Украины, либо устанавливать диктатуру в США, считает Жданов / facebook.com/DonaldTrump

Так какую сделку относительно Украины в итоге может провернуть "бизнесмен Трамп" с Путиным?

Тут ситуация абсолютно непредсказуемая. Сегодня никто не угадает, что Трамп сможет сделать, это лотерея.

Трамп, как известно, выступает за немедленное прекращение помощи Украине. Но если мы откроем бюджет США, который после инаугурации будет голосоваться в Конгрессе, то увидим: там на поддержку Украины не заложено ни единого цента. А Трамп кричит, что налогоплательщики устали поддерживать нашу страну. Так этой поддержки нет! 50 миллиардов долларов Украине выделяет Большая семерка, а не США. Ну, Штаты могут забрать свои 22 миллиарда долларов из этих 50-ти, но это будет развал Большой семерки.

Трамп играет на грани фола: он везде тычется, но, если ему дают отпор, он дает задний ход или разваливает все мероприятие. Для США это чревато тем, что он погрузит их в хаос.

США как-то разберутся, вопрос все-таки об Украине – что будет с нашей страной?

Для нас это проблема. Путин сейчас радостно потирает руки и ждет, когда прекратятся поставки вооружений и денег. Путин будет максимально дискредитировать нашу страну, представляя ее как недоговороспособную. Также он может сейчас начать кампанию, давя на то, что власть в Украине не легитимна. И, конечно же, Путин будет стараться временно – на пару лет – прекратить огонь для того, чтобы подтянуть свои войска, технику и вооружения. Тем более, Трамп обещает снять с него санкции – это значит, что российская экономика получит комплектующие, которых не достает для производства оружия.

А дальше, через эти "пару лет"? Россия снова пойдет войной?

России нужно будет закончить поглощение Украины.

Если Россия не поглотит Украину, она развалится. Потому Путин полностью переведет РФ на военные рельсы и будет пытаться добивать нашу страну, иначе его сметут свои же. У Путина сожжены мосты и нет обратного пути, потому ему крайне нужно временное прекращение огня. Не договор о мире и не сам мир, а временное прекращение огня и втягивание Киева в переговорный процесс. Он рассчитывает на то, что, пока будут идти переговоры, установится прекращение огня или, как в 2015 году, резкое снижение боевой интенсивности.

То есть Путину сейчас нужен очередной минский процесс с вялотекущим конфликтом?

Да, именно так. При этом российский ВПК будет работать на полную катушку. Путин будет добиваться частичного снятия санкций, понимая, что все санкции с него не снимут. А ВПК России будет полным ходом клепать танки и снаряды.

Путину не нужен ни сам мир, ни договор о мире – ему нужно временное прекращение огня, отметил Жданов / фото: kremlin.ru

Является ли заморозка войны на пару лет наиболее вероятным сценарием сегодня, на ваш взгляд?

Да. И Трамп всеми силами будет заставлять нас сесть за стол переговоров.

Какой может быть реакция украинского общества и армии, если Украине попытаются навязать сценарий заморозки и временного закрепления оккупированных территорий за Россией? Нет ли риска внутренних возмущений в таком случае?

Путину именно это и нужно – смута в Украине. Он именно этого и добивается. Для него внутренние возмущения в нашей стране будут бальзамом на душу, ведь эту ситуацию он использует для того, чтобы протянуть своих кандидатов в Украине, которые будут украиноязычными, в вышиванках, но будут за мир, переговоры и договоренности с Москвой.

Почему Путин все время и машет Стамбульскими соглашениями – они предполагают, что Крым на 15 лет остается под юрисдикцией России, линия фронта фиксируется, объявляется режим прекращения огня и прочее.

А что будет делать Европа, устроит ли ее такой вариант сделки Трампа и Путина по Украине?

Нет, Европу это не устроит, и она будет в шоке от такого развития событий. Но есть нюанс: Европа развалилась. Железный принцип "разделяй и властвуй" в Европе сработал по полной программе. Потому и получается, что сегодня Орбан – самый главный политик Европы. Вместе с Фицо.

Шольц выбит из колеи, и, скорее всего, его ждут перевыборы, то есть Германия погрузилась в политический кризис. У Макрона внутренние проблемы во Франции, из-за чего его активность в Европе существенно снизилась, а ведь совсем недавно он претендовал на лидерство, но сегодня его не слышно и не видно. Так что Европу никто особо спрашивать не будет. Путин сделал всё, чтобы максимально ослабить Европу.

Даже наш лучший друг – президент Польши Дуда – уже у Трампа на ранчо во Флориде, и они обсуждают мирный план. Туск и Дуда надеются, что Путин взамен Украины пообещает не возвращать Польшу в социалистический лагерь. Наивные!

Понятное дело, Шольц не может выступать против Путина, потому что является человеком Меркель. В третью каденцию Меркель, когда начинались самые активные связи Германии и российского Газпрома, Шольц был министром финансов, и они вместе "крутнули" 3 миллиарда евро. В немецкой прокуратуре есть уголовное дело, и оно приостановлено только потому, что у Шольца сейчас дипломатический иммунитет. Они не святые. Деньги-то, скорее всего, российские, ведь связано все было с Северными потоками.

Потому можно считать, что Европа – не политический игрок.

Была надежда на то, что Восточная Европа объединится. Мы могли бы объединиться со странами Балтии, Финляндией, Швецией, Норвегией, Британией, Данией, Нидерландами и Бельгией. С этими странами Украине нужно создавать какой-то политический, а затем и военный союз.

На НАТО особой надежды нет. Путин может развалить НАТО за 24 часа: для этого ему достаточно целенаправленно ударить ракетой по территории любой страны Альянса. И всё, страны НАТО на 4-й статье своего Устава перегрызут друг другу глотки – на этапе консультаций относительно реакции на содеянное. Как вы думаете, венгры дадут добро на ответный удар по Российской Федерации?

Это риторический вопрос.

Но Путину нужно НАТО, потому он его не разваливает. Альянсом он пугает свое население и консолидирует общество для борьбы с "проклятым НАТО".

В то же время НАТО нужна Россия, и Трамп будет её беречь. Потому что, если Россия развалится, американцы вылетят из Европы. И вновь Америка услышит: "Yankee, go home!". В 1991 году Шредер это сказал, потому что Советский Союз развалился. То же самое будет и сейчас, если РФ развалится. Если Европа выскользнет из-под влияния США, Штаты свалятся с мирового олимпа. И тогда здесь гораздо большим будет влияние Британии, если она договорится с ведущими странами Европы – Францией и Германией.

Идет очень сложная игра.

Если, как вы говорите, для Украины с победой Трампа начинаются "черные дни" по всем фронтам, есть ли хоть какая-то вероятность сломать этот сценарий и заставить события развиваться так, как выгодно нашей стране?

Такая вероятность есть. Единственный шанс на выживание Украины – это консолидация нашего общества в борьбе с внешним врагом. Но для этого надо начать с себя: провести реформы, начать сажать коррупционеров, очиститься от коллаборантов. Если этого не сделать, велика вероятность погружения Украины в хаос в плане гражданского противостояния. Путину это просто необходимо, поскольку тогда он возьмет Украину по частям.

Что в ближайшие полгода или даже до нового будет с фронтом в таких условиях вялой помощи и политически неблагоприятной для Украины международной обстановки? Куда может продвинуться Россия?

С фронтом всё более-менее понятно.

Россия будет дожимать Донецкую область. В Харьковской области она будет делать буферную зону по реке Оскол. А вот следующий удар может быть нанесен Россией по Запорожью, где российские войска попытаются перейти через Днепр – и тогда будет Херсон.

То есть Россия может ударить с севера, с Запорожской области, если ей удастся захватить Запорожье, форсировать Днепр и попробовать захватить Херсонскую область. Ведь в таких условиях Путину нет смысла останавливаться.

В России же до сих пор никто не выходит на протесты с лозунгами "Нет войне". Россияне по-прежнему готовы встречать "груз 200". Порог нетерпимости к войне в РФ не пройден. А пока он не пройден, Путин будет грести россиян, мобилизовать, и там, где не хватает танков, в бой будет идти пехота.

Вырисовывается слишком мрачная картина.

Есть и светлое пятно. Сейчас есть одно стечение обстоятельств в нашу пользу: обратите внимание на то, что начал спасать Байден до окончания своих полномочий, – деньги! Какое там разрешение Украине бить вглубь России! Байдену не до того – ему нужно спасать откаты. И он быстро решил реализовать оставшиеся суммы в плане поставок Украине техники и боеприпасов. Он хочет реализовать всё это до 20 января, то есть до инаугурации Трампа.

С деньгами проще – они уже выделены, потому процедуру подписания контрактов легко можно ускорить. Не думаю, что Трампу позволят поднять руку на промышленников, которые получили госзаказы на долгосрочные поставки Украине вооружений и техники на 30 миллиардов долларов из 60-ти выделенных. Вряд ли от тронет своих промышленников, иначе они его прижмут. А вот то, что выделяется со складов Пентагона, – Байден уже заявил, что они постараются всё это до 20 января поставить.

Обстоятельства в этом смысле складываются в нашу пользу. Если США реально поставят нам на эти миллиардные суммы вооружения до 20 января 2025 года, если до конца 2024-го, как было обещано, мы получим 24 единиц F-16 с боеприпасами для них, если в первом квартале 2025-го мы получим почти эскадрилью Mirage, и если реально у нас есть 14 сформированных бригад, но без оружия, то это шанс на то, чтобы весной 2025-го провести контрнаступательную операцию. Особенно с авиацией.

Если у нас будет западная авиация, и нам разрешат ее использовать на поле боя по российским войскам на суше (ведь сейчас те девять самолетов, что нам уже дали, не используются на поле боя – только в качестве элемента ПВО и ПРО Украины), то эффект был бы просто бомба! Потому что авиация способна вынести целые позиции. То же самое, что россияне делают с нами с помощью КАБов и ракет, мы могли б с F-16 делать с ними. И тогда авиацией можно было бы прорубить сухопутный коридор до самого Крыма, а "линия Суровикина" разлетелась бы вдребезги.

Но, к сожалению, без разрешения применять эти самолеты в бою мы не можем. Потому что правообладатель дает разрешение на боевое применение.

Тогда маловероятно, что западная авиация будет использована в бою, а не как ПВО.

Да, абсолютно с вами согласен, это маловероятно. Но, тем не менее, как видим, благоприятные варианты выхода из этих темных тоннелей для нас есть даже при том, что для нас всё не так радужно. Разрешение на использование западной авиации в бою, может быть, и дадут Украине, но дадут ли ракеты класса "воздух-земля" для F-16 – вот вопрос. Должен сложиться целый паззл.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – полковник запаса ВСУ, блогер, журналист, украинский военный аналитик. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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