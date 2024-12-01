Появление иностранных войск в Украине вполне возможно - представитель ЕС

Экономика РФ вступила в тяжелую фазу - санкции, дефицит, инфляция и нехватка кадров.

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Иностранные войска в Украине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, facebook.com/NATO

Ключевые тезисы:

Каллас не исключает появление иностранных войск в Украине

Выбор в этом плане остается за Украиной

Поддержка Украины в интересах США

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не исключает появление иностранных войск в Украине. Об этом она заявила в интервью ANSA.

"До сих пор дискуссия шла вокруг того, какие страны готовы отправить солдат в Украину, а какие нет. Я считаю, что ничего исключать нельзя и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность", - сказала она. видео дня

По её словам, свою роль сыграть могла бы Европа, если удастся выйти на прекращение огня с необходимостью отправки войск для проверки его соблюдения.

"Выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной", - добавила Каллас.

Кроме того, она добавила, что уже наводит мосты с будущей новой администрацией США.

"Но, когда я слышу сообщения от государств-членов, которые провели переговоры с администрацией Трампа... они больше не говорят, что положить конец этой войне легко. Возможно, нам следует спросить себя, не полезно ли перемирие россиянам, чтобы они не отказались от своих целей. Потому что Украине сейчас трудно, но мы переоцениваем Москву: их экономика вступила в тяжелую фазу - санкции, дефицит, инфляция и нехватка кадров", - подчеркнула она.

Каллас подчеркнула, что поддержка Украины в интересах США, поскольку победа Москвы усилит Китай, Иран и Северную Корею.

Отправка иностранных войск в Украину - что известно

Напомним, как сообщал Главред, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что войска Великобритании должны помогать защищать границу Украины в рамках любого мирного соглашения.

Глава общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж считает, что НАТО вряд ли примет решение о введении своих войск в Украину, чтобы помочь ей бороться против страны-агрессора России. Но такое решение может быть принято на уровне отдельных стран-членов Североатлантического альянса.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО отказались от идеи размещения войск Альянса в Украине, несмотря на привлечение к войне на стороне России солдат из Северной Кореи.

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Кто такая Кая Каллас? Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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