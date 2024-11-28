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"Не думаю, что это мудро": генсек НАТО сделал заявление о введении войск в Украину

Руслана Заклинская
28 ноября 2024, 23:50
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Рютте подчеркнул, что НАТО должно обеспечить Украине возможность продолжать борьбу, чтобы она имела сильную позицию на переговорах с Россией.
'Не думаю, что это мудро': генсек НАТО сделал заявление о введении войск в Украину
Альянс сосредоточится на укреплении позиций Украины перед переговорами / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, nato.int

Главное:

  • Страны-члены НАТО не поддержали размещение войск Альянса в Украине
  • Цель НАТО - помочь Украине укрепить позиции для переговоров
  • С поддержкой НАТО и нового президента США Дональда Трампа Украина сможет заставить Путина сесть за стол переговоров

Страны НАТО отказались от идеи размещения войск Альянса в Украине, несмотря на привлечение к войне на стороне России солдат из Северной Кореи. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет "Голос Америки".

По его словам, введение войск НАТО в Украину - это "неразумно". Рютте отметил, что такое решение может привести к прямой конфронтации между Альянсом и Россией, чего не желает НАТО.

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"Нет желания получить полную конфронтацию, когда бы страны-члены Альянса стали стороной конфликта. Я не думаю, что это мудро. Что нужно сделать, - это убедиться, что украинцы могут продолжать вести эту борьбу, убедиться, что они окажутся в позиции силы, когда дело дойдет до переговоров", - сказал генсек НАТО.

Также Рютте надеется, что с более сильной позицией Украина, при поддержке НАТО и нового президента США Дональда Трампа, сможет заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Прежде всего, мы должны убедиться, что Украина находится в позиции силы, и мы должны сделать это коллективно... Поэтому за столом переговоров должна быть Украина, но они (украинцы - Главред) сделают это только тогда, когда почувствуют, что могут что-то из этого получить, а сейчас они действительно в невыгодном положении", - добавил он.

Кроме этого, генеральный секретарь Альянса также согласился с Трампом, что страны ЕС должны больше помогать Украине. В то же время он отметил, что для европейских государств важна поддержка США и их огромной оборонно-промышленной базы.

Развертывание войск НАТО в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, западные страны возобновили обсуждение возможности отправки войск и частных военных компаний в Украину. Франция и Великобритания ведут переговоры об усилении оборонного сотрудничества, в частности по созданию союза в Европе для поддержки Украины.

Франция и Великобритания якобы "не исключают" возможность отправки своих войск в Украину, сообщает Le Monde со ссылкой на анонимные источники. Однако, по словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, такая возможность пока не рассматривается.

Кроме этого, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что, если бы у России не было ядерного оружия, союзники уже были бы в Украине, чтобы выгнать оккупантов. Однако наличие ядерного оружия у РФ усложняет ситуацию.

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