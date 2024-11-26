'Траектория войны в Украине может измениться': в НАТО сделали заявление

О чем сказал Рютте:
- НАТО должно идти дальше, чтобы изменить траекторию войны в Украине
- Страны НАТО должны увеличить инвестиции в производство оружия
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал к более активным действиям для изменения хода конфликта в Украине. Он подчеркнул важность выполнения обязательств, принятых на июльском саммите НАТО в США, сообщает The Guardian.
"Наша поддержка Украины поддерживает их в борьбе, но нам нужно идти дальше, чтобы изменить траекторию конфликта", - сказал он.
Генеральный секретарь НАТО подчеркнул важность обеспечения ключевых потребностей в противовоздушной обороне и выполнения решений, принятых на саммите НАТО в Вашингтоне.
"Новое командование, командование НАТО по координации помощи в области безопасности и тренировок, финансовые обязательства в размере 40 миллиардов евро в 2024 году и дальнейшие меры, направленные на сближение Украины с НАТО", - сказал он.
Рютте подчеркнул необходимость обеспечения эффективной противовоздушной обороны и усиления мер по "сдерживанию и обороне" Альянса. Он также акцентировал на критической важности увеличения инвестиций в военную сферу и развития оборонной промышленности.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия продолжает наносить удары по украинским городам, используя баллистические ракеты, большинство из которых поражают гражданские объекты. Это приводит к многочисленным ранениям и человеческим жертвам. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук назвал цель атак РФ.
Генерал-майор Кристиан Фройдинг, глава специального штаба по вопросам Украины в минобороны Германии предостерег, что в течение пяти лет российская армия может восстановить свой потенциал, что позволит ей осуществлять новые агрессивные действия, в частности против стран НАТО. По его мнению, Россия будет оставаться главной угрозой для Западной и всей Европы.
Тем временем в Курской области морские пехотинцы 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского успешно уничтожили вражескую штурмовую группу. Противник пытался атаковать украинские позиции с помощью двух бронемашин, сообщили в бригаде.
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