'Траектория войны в Украине может измениться': в НАТО сделали заявление

В НАТО отметили необходимость изменения траектории войны в Украине и акцентировали внимание на обеспечении дальнейшей поддержки Украины.

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Новости Украины - в НАТО сделали заявление об изменении траектории войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН, пресс-служба НАТО

О чем сказал Рютте:

НАТО должно идти дальше, чтобы изменить траекторию войны в Украине

Страны НАТО должны увеличить инвестиции в производство оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал к более активным действиям для изменения хода конфликта в Украине. Он подчеркнул важность выполнения обязательств, принятых на июльском саммите НАТО в США, сообщает The Guardian.

"Наша поддержка Украины поддерживает их в борьбе, но нам нужно идти дальше, чтобы изменить траекторию конфликта", - сказал он.

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Генеральный секретарь НАТО подчеркнул важность обеспечения ключевых потребностей в противовоздушной обороне и выполнения решений, принятых на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Новое командование, командование НАТО по координации помощи в области безопасности и тренировок, финансовые обязательства в размере 40 миллиардов евро в 2024 году и дальнейшие меры, направленные на сближение Украины с НАТО", - сказал он.

Рютте подчеркнул необходимость обеспечения эффективной противовоздушной обороны и усиления мер по "сдерживанию и обороне" Альянса. Он также акцентировал на критической важности увеличения инвестиций в военную сферу и развития оборонной промышленности.

Что известно о расходах НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия продолжает наносить удары по украинским городам, используя баллистические ракеты, большинство из которых поражают гражданские объекты. Это приводит к многочисленным ранениям и человеческим жертвам. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук назвал цель атак РФ.

Генерал-майор Кристиан Фройдинг, глава специального штаба по вопросам Украины в минобороны Германии предостерег, что в течение пяти лет российская армия может восстановить свой потенциал, что позволит ей осуществлять новые агрессивные действия, в частности против стран НАТО. По его мнению, Россия будет оставаться главной угрозой для Западной и всей Европы.

Тем временем в Курской области морские пехотинцы 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского успешно уничтожили вражескую штурмовую группу. Противник пытался атаковать украинские позиции с помощью двух бронемашин, сообщили в бригаде.

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