РФ может с новыми силами неожиданно напасть на НАТО: генерал раскрыл сроки

Россия готовится наращивать свой военный потенциал, наращивать свои вооруженные силы для новых агрессий.

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РФ может начать наступление на НАТО в 2029 году / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: видео

Главные тезисы генерала:

РФ может накапливать войска для наступления на страны НАТО

Генерал предупредил, что может произойти в 2029 году

Глава специального штаба по вопросам Украины в министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг убежден, что российская армия за 5 лет может восстановить собственные силы, что позволит осуществить любую агрессию против территории НАТО.

По словам Фройдинга, Россия в настоящее время и на будущее будет самой большой угрозой для Западной Европы и для Европы в целом. Генерал-майор подчеркнул, что там четко понимают, что события в Украине могут произойти в других странах, передает "Еспресо".

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"Мы все знаем, что Россия готовится наращивать свой военный потенциал, наращивать свои вооруженные силы. Мы очень четко определяем сроки. Мы знаем, что в 2029 году, через пять лет, российские вооруженные силы достигнут, своего рода, восстановления возможностей, которые могут позволить им осуществлять любую агрессию против территории НАТО. Мы это полностью осознаем", - подчеркнул Кристиан Фройдинг.

Вторжение России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ может развязать новую войну в Европе. Кремль будет готовиться к новой агрессивной войне после восстановления сил в случае подталкивания к прекращению огня Украины на условиях "плохого мира", считает генерал-майор Михал Куделка.

Стало известно, что Германия готовит войска к потенциальной войне с РФ. В Германии стартовала масштабная подготовка к потенциальному конфликту с Россией, который, как утверждают эксперты, может оказать на страну более значительное влияние, чем война в Украине.

Петр Олещук заявил, что война может приобрести глобальный характер. Реализация представленного президентом Владимиром Зеленским внутреннего плана устойчивости Украины может столкнуться с препятствиями. Ситуация сейчас достаточно сложная и характеризуется наличием больших проблем.

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