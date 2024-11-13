В НАТО назвали условие ввода войск в Украину и пригрозили "выкинуть" россиян

Основное:
- НАТО не вводит войска в Украину из-за ядерного оружия РФ
- Из-за страхов решения Запада по Украине принимались долго
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прокомментировал вопрос вероятности расширения помощи Украине с переброской войск западных союзников на фронт.
"Я абсолютно убежден, что если бы у России не было ядерного оружия, мы бы уже были в Украине, чтобы выкинуть их оттуда. Но у них ядерное оружие. Поэтому это не то же самое, что Афганистан", — подчеркнул он в ходе дискуссии Пражского оборонного саммита, организованного Международным институтом стратегических исследований.
По его словам, в начале лидеры действительно колебались, где проходят "красные линии" Кремля.
"Воевать в Афганистане - это не то же самое, что воевать с русскими в Украине. У "Талибана" не было ядерного оружия. У россиян оно есть. Но опять же, я не говорю, что это "невозможно". Однако мы как Альянс видим этот риск, и нужна политическая дискуссия (...): готовы ли мы на такой риск?", — отметил адмирал.
Бауэр добавил, что теперь, когда Украина уже получила почти весь спектр оружия, вплоть до F-16, логично задавать вопрос о том, почему решения об этом принимались так долго.
"Всегда легко оглядываться и говорить, что те страхи были глупостью. Но если на вас лежит ответственность за то, принимать ли риск, это другой разговор...", — резюмировал он.
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Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
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