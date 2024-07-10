В НАТО не видят подготовки России к войне со странами Альянса: и вот почему

Весь наступательный ресурс Россия тратит в Украине.

https://glavred.info/ukraine/u-nato-ne-bachat-pidgotovki-rosiji-do-viyni-z-krajinami-alyansu-i-os-chomu-10579766.html Ссылка скопирована

Россия не пойдет войной против НАТО, уверен Столтенберг / Коллаж Главреда, фото УНИАН

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не владеет информацией о подготовке Россией к ведению боевых действий против членов Альянса, цитирует Европейская правда на саммите НАТО в Вашингтоне в среду, 10 июля.

По его словам, сейчас у России нет возможностей для развертывания таких ресурсов, пока Кремль ведет захватническую войну против Украины.

"Мы не видим прямо сейчас военной опасности ни для одного из союзников, поскольку Россия сейчас полностью занята войной против Украины", - сказал генсек.

видео дня

Более того, российская армия снизила свои возможности для нового нападения.

"Они переместили значительную часть войск, которые были размещены вдоль финской границы, в Украину. Итак, мы не видим военной угрозы, но мы видим гибридные, кибератаки, саботаж и другие действия против союзников", - высказался Столтенберг.

Саммит НАТО в Вашингтоне - главное

9-11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО. Вопросы сдерживания агрессии России и поддержки Украины являются одними из главных на юбилейном собрании, которое Альянс проводит в 75-й год со дня своего создания. Соединенные Штаты обещают, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина получит так называемый "мост" к членству в альянс.

В частности, на встрече 10 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании. Также истребители F-16 обязалась передать Норвегия.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в ходе проведения саммита НАТО в Вашингтоне анонсировал новые решения о поставках в Украину самолетов F-16. Он напомнил, что Украина вчера, 9 июля, получила положительное решение о передаче еще 5 систем "Patriot", десятков других систем противовоздушной обороны.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред