F-16 уже направляются в Украину: Зеленский из США сообщил о важных решениях

В США объявили о начале поставок в Украину долгожданных самолетов F-16 и отметили, что они появляются в украинском небе уже этим летом.

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В США рассказали, когда F-16 появятся в Украине / Коллаж Главред, фото: US Air Force, скриншот из видео

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании. Об этом он сообщил на NATO Public Forum в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО, передает "Интерфакс"

"Я также рад сообщить, что сейчас продолжается передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов, и эти истребители будут летать в небе Украины этим летом, чтобы убедиться, что Украина сможет продолжать эффективно защищаться от российской агрессии", - сказал он.

Смотрите видео со словами Блинкена о поставках в Украину самолетов F-16:

видео дня

Фото: скриншот

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в ходе проведения саммита НАТО в Вашингтоне анонсировал новые решения о поставках в Украину самолетов F-16. Об этом он рассказал в видеообращении в своем Телеграмм-канале.

"Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне, будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что Украина вчера получила положительное решение о передаче еще 5 систем "Patriot" и десятков других систем противовоздушной обороны.

"Сегодня - решение по самолетам. Будут сейчас и два новых соглашения по безопасности. Там, в соглашениях, поддержка санкций против России, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты - наших воинов, всех наших людей, восстановления. Все это мы учитываем в соглашениях по безопасности именно так, как нужно. И наши встречи. Будет не менее десяти переговоров с лидерами стран. Благодарен всей нашей команде за активность.

Зеленский также объявил о запланированных встречах в Конгрессе США с представителями обеих партий и палат. Он подчеркнул важность американской поддержки и отметил, что сегодня будут обсуждать, как сделать сотрудничество с Америкой еще более эффективным, стремясь достичь долговременных и значительных результатов.

Что известно о самолетах F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине самолетов F-16 - военная помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области, где расположена 7-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ, постоянно подвергается атакам российских оккупационных войск. Как сообщает Reuters, удар по авиабазе 27 июня стал очередным напоминанием о трудностях, с которыми сталкивается Киев, восстанавливая свои истощенные Военно-воздушные силы и готовясь к развертыванию первых американских истребителей F-16, которые Россия стремится уничтожить.

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24 самолетов F-16 и семи авиадвигателей, отметив, что первый самолет будет доставлен "в ближайшее время". Об этом говорится в письме министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, адресованном депутатам Палаты представителей и опубликованном на сайте парламента.

Украина вскоре получит давно обещанные истребители F-16 от нескольких европейских стран, которые стремятся помочь в войне с Россией. Украинские пилоты сейчас проходят обучение на иностранных военных базах, сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

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