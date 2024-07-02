Закроют небо над городами: в Defense Express заявили о передаче 24 истребителей F-16

В Нидерландах официально согласовали передачу Украине 24 истребителей F-16.

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Когда Украине передадут F-16 / коллаж: Главред, фото: unsplash, United States Air Force

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых сообщил, что сейчас юридических преград нет, поэтому Нидерланды готовы передать Украине 24 истребителя F-16 и 7 двигателей к ним.

"Появление F-16 обеспечило бы защиту городов, которые сейчас страдают от КАБов. Мы видим, что участились применения оккупантами ракет с тактической авиации. Они наносят целенаправленные удары по местам скопления гражданского населения. В последние дни стало очень много трагедий из-за падения обломков вражеских ракет на мирные объекты, в частности жилые дома", - отметил он в эфире "Еспресо".

Известно, что Нидерланды официально согласовали передачу Украине 24 истребителей F-16. Это знаменательное событие для нас, но решение было принято давно, говорит Рябых.

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"Сейчас это письмо, в соответствии с формальными процедурами, которые существуют в Нидерландах, направляется коллективно от министерств, которые в этом задействованы. Это, в первую очередь, Министерство обороны Нидерландов, Министерство торговли и Министерство иностранных дел. Есть интересное уточнение: в самом письме написано, что по просьбе Украины накануне первой поставки F-16 больше не будет никакой коммуникации с общественностью, и палата будет проинформирована конфиденциально. Все формальные процедуры готовы, Нидерланды готовы передать Украине 24 самолета и 7 двигателей к ним. Юридических преград нет", - пояснил он.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Президент Украины Зеленский говорит, что июль 2024 года может принести Украине еще больше силы, в частности в защите неба от агрессора.

"На фоне новостей о поставках нам систем противовоздушной и противоракетной обороны, это добавляет еще больше интриги. Возможно, речь идет о заходе в Украину именно F-16, которые действительно могут существенно повысить наши способности противостоять угрозам с воздуха", - отметил Рябых.

Что известно об истребителе F-16 / Инфографика: Главред

Кто такой Валерий Рябых? Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

Передача F-16 Украине: что известно

Напомним, что стало известно, что подготовка украинских пилотов F-16 в Дании закончится в этом году. По итогам тренировочной программы Дания в целом подготовит "около" 20 пилотов из Украины, заявил чиновник. В прошлом году эта страна обещала передать Украине как раз 19 истребителей F-16.

Нидерланды разрешили экспорт F-16 в Украину. Министр обороны этой страны Кайси Оллонгрен провела проверку экспортного контроля и 19 июня выдала лицензии на экспорт самолетов. Вскоре состоится поставка первого самолета в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16. Во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсудили вопрос самолетов - стало известно, что украинские военные уже в ближайшее время получит истребители F-16.

Дмитрий Снегирев заявил, что Украина не может получить F-16 и раскрыл проблему передачи истребителей. Вопрос в готовности инфраструктуры, которая бы принимала самолеты. Речь идет об украинских аэродромах, которые, к сожалению, на третьем году полномасштабной войны, не все оборудованы укрытиями.

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