УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

Юлия Закрепа
13 апреля 2024, 13:49
Пропагандист заявил, что Россия уже имеет комплекс, способный противодействовать таким атакам, но до сих пор он "не производился в широких масштабах".
Россияне придумали 'чудо-РЭБ', чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express
Российские НПЗ "страдают" от атак дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В стране-агрессоре России после атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающих заводах признали, что они не имеют защиты для этих объектов критической инфраструктуры. Стало известно, что россияне якобы начали разрабатывать новые системы для противодействия атакам дронов.

Журналисты Defense Express отметили, что враг заявляет, что якобы уже имеет комплекс радиоэлектронной борьбы, который может защитить "от всех дронов". По словам оккупантов, сейчас вопрос заключается якобы в масштабировании этой разработки.

По словам Владимира Артякова, первого заместителя председателя "Ростеха", существует стремление защитить нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Россиянин подчеркнул, что страна уже имеет комплекс, способный противодействовать таким атакам, но до сих пор он "не производился в широких масштабах".

видео дня

Артяков утверждает, что недавно разработанный комплекс способен "эффективно бороться с широким спектром беспилотников и управляемых летательных аппаратов". Он также упомянул, что в России продолжаются "усилия по защите ключевых объектов инфраструктуры".

Этот комплекс якобы уже начали применять, хотя пока деталей об этом вражеском оружии нет. Это напоминает прошлогоднее заявление оккупантов об "успешном" испытании модернизированной системы противодействия беспилотникам "Серп-ВС5Д" на объекте энергетической инфраструктуры, разработанной научно-исследовательским институтом "Вектор". Однако есть предположение, что нынешняя ситуация может иметь другое развитие.

"И с одной стороны, конечно, "комплекс РЭБ, противодействующий всем дронам", звучит как очередное "чудо-оружие", но с другой - факт, что враг работает в этом направлении и планирует защищаться от дроновых атак средствами РЭБ надо принять во внимание в контексте дальнейшего развития наших беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в издании.

Стоит отметить, что Россия переняла украинскую концепцию мобильных штурмовых групп для борьбы с беспилотниками. Эта стратегия предусматривает использование зенитных установок ЗУ-23-2, установленных на грузовиках, а также крупнокалиберных пулеметов на пикапах.

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

"Хлопок" в России: что известно

Напомним, что в РФ произошел пожар на НПЗ в Самарской области. Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод мог быть атакован беспилотниками. По сообщениям очевидцев, около часа назад был слышен взрыв, затем видно пламя от пожара.

Дроны взорвали установку переработки нефти в Нижнекамске. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Атака дроном нефтеперерабатывающего завода в Татарстане прошлой ночью является совместной операцией СБУ и ГУР Минобороны.

В России на "Уралмаше" прогремели взрывы. В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном заводе "Уралмаш". Огонь охватил площадь в 4 500 квадратных метров. Кровля здания обвалилась на площади 300 квадратных метров.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ НПЗ бавовна в России
Реклама

Главное за день

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

14:46 Мир
У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

14:17 Украина
Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

13:49 Мир
Все главные новости

Популярное

Можно ли кушать каждый день борщ: неожиданный ответ просто убьет наповал 35258

Можно ли кушать каждый день борщ: неожиданный ответ просто убьет наповал

Этого от Украины не ожидал никто 14551

Этого от Украины не ожидал никто

Налетят шквалы, грозы и град: Украину накрывает серьезная непогода 8784

Налетят шквалы, грозы и град: Украину накрывает серьезная непогода

Джанабаева показала подросшую дочку от Меладзе 3827

Джанабаева показала подросшую дочку от Меладзе

Последние новости

14:46

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

14:19

Неожиданная смерть: стала известна причина трагедии семьи Кардашьян

14:17

У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

13:49

Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

13:43

Как избавиться от высокой влажности в квартире: 5 основных правил, чтобы устранить проблему

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:42

РФ бьет по Украине с новой тактикой: у Зеленского назвали цели ударов врага

13:32

Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть

13:12

Трудности взросления в однополой семье: рецензия на фильм "Я и Феликс"

12:36

Я - готов: украинский телеведущий в эфире заявил, что идет на фронтВидео

Реклама
12:36

Мощные взрывы, пожар и огромный столб дыма: в Луганске "прилеты" по оккупантамВидео

12:34

Ошибка с шампунем: парикмахер рассказала, почему необходимо дважды мыть голову

12:30

Кусты будут ломиться от плодов: как "обмануть" баклажан и создать ему индийский климат

11:45

Штурмовики РФ заходят с севера: враг прорвался в Богдановку – Минобороны

11:40

"Не как подарок": Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием

11:39

"Новая массированная атака по Украине": аналитики раскрыли план Путина

10:34

"Обстановка на фронте существенно обострилась": Сырский сообщил о важных решениях

10:18

Многие допускают ошибку: когда солить гречку при варке

09:59

На главу Херсонской ОГА Прокудина готовили покушение: в СБУ раскрыли все детали

09:33

"Апрель и май будут решающими": генерал предупредил о тяжелом периоде для Украины

09:21

Гороскоп на завтра 14 апреля: Близнецам - тревожный сон, Весам - трудные времена

Реклама
09:00

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив

08:59

Ожесточенные бои не прекращаются: аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром

08:35

Самые бесполезные для здоровья: как никогда не стоит готовить яйца

08:31

Китай начал продавать России еще больше товаров для производства оружия против Украины - АР

08:10

Почему мировые лидеры не вспомнили об уничтожении Трипольской ТЭСмнение

08:00

Церковный праздник 14 апреля: что нельзя делать в день трех святых мучеников

07:39

Захватчики оккупировали Богдановку в Донецкой области - DeepState

07:10

Найти странные носки за 19 секунд смогут единицы: загадка для проверки внимательности

06:10

Этого от Украины не ожидал никтомнение

04:15

Какой напиток влияет на сон даже хуже, чем кофе: ответ поразит

03:53

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово "Wi-Fi" - знали единицы

03:19

Нужно найти ракушку на морском дне за 20 секунд: головоломка на внимательность

02:52

Что нужно сделать 13 апреля, чтобы быть всегда здоровым: важные приметы дня

02:00

Украинка сняла яркий клип британской мегазвезде Dua Lipa

01:24

Мыши больше не будут проблемой: как избавиться от грызунов в доме

00:03

"Хезболла" атаковала Израиль десятками ракет: террористы мстят за ГазуВидео

12 апреля, пятница
23:54

Этих людей уже ищут: у полиции есть данные о сотнях тысяч "уклонистов"

22:53

РФ прорывается на 3 направлениях: эксперт сказал, почему наступление готовят на лето

22:10

Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной Samp-T: Кулеба заинтриговал заявлением

21:42

Умер Роберто Кавалли

Реклама
21:02

Фермеры вынуждены снижать цены: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

20:33

Как правильно сажать огурцы из семян: хитрый фокус даст стопроцентный результатВидео

20:28

"Соберут 400 тысяч оккупантов": Жданов сказал, может ли РФ скоро пойти в наступление

19:58

Инициатива за РФ, ВСУ устают: полковник Эстонии назвал главную проблему Украины

19:34

Будет заливать грозовыми дождями: в Украину в ближайшие дни ворвется непогода

19:30

Как часто нужно менять зубную щетку: правило, которое должен знать каждый

19:10

Как Запад за 30 лет потерял всёмнение

18:42

Генштаб нашел тысячи военных, которые не были на фронте: в ВСУ продолжается ротация

18:28

Как не угробить ваш телефон: хакер раскрыл главные признаки взлома мобильногоВидео

18:19

РФ имеет 3 цели во время ударов по энергетике Украины: эксперт объяснил логику врага

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять