Россияне придумали 'чудо-РЭБ', чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

Пропагандист заявил, что Россия уже имеет комплекс, способный противодействовать таким атакам, но до сих пор он "не производился в широких масштабах".

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Российские НПЗ "страдают" от атак дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В стране-агрессоре России после атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающих заводах признали, что они не имеют защиты для этих объектов критической инфраструктуры. Стало известно, что россияне якобы начали разрабатывать новые системы для противодействия атакам дронов.

Журналисты Defense Express отметили, что враг заявляет, что якобы уже имеет комплекс радиоэлектронной борьбы, который может защитить "от всех дронов". По словам оккупантов, сейчас вопрос заключается якобы в масштабировании этой разработки.

По словам Владимира Артякова, первого заместителя председателя "Ростеха", существует стремление защитить нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Россиянин подчеркнул, что страна уже имеет комплекс, способный противодействовать таким атакам, но до сих пор он "не производился в широких масштабах".

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Артяков утверждает, что недавно разработанный комплекс способен "эффективно бороться с широким спектром беспилотников и управляемых летательных аппаратов". Он также упомянул, что в России продолжаются "усилия по защите ключевых объектов инфраструктуры".

Этот комплекс якобы уже начали применять, хотя пока деталей об этом вражеском оружии нет. Это напоминает прошлогоднее заявление оккупантов об "успешном" испытании модернизированной системы противодействия беспилотникам "Серп-ВС5Д" на объекте энергетической инфраструктуры, разработанной научно-исследовательским институтом "Вектор". Однако есть предположение, что нынешняя ситуация может иметь другое развитие.

"И с одной стороны, конечно, "комплекс РЭБ, противодействующий всем дронам", звучит как очередное "чудо-оружие", но с другой - факт, что враг работает в этом направлении и планирует защищаться от дроновых атак средствами РЭБ надо принять во внимание в контексте дальнейшего развития наших беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в издании.

Стоит отметить, что Россия переняла украинскую концепцию мобильных штурмовых групп для борьбы с беспилотниками. Эта стратегия предусматривает использование зенитных установок ЗУ-23-2, установленных на грузовиках, а также крупнокалиберных пулеметов на пикапах.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

"Хлопок" в России: что известно

Напомним, что в РФ произошел пожар на НПЗ в Самарской области. Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод мог быть атакован беспилотниками. По сообщениям очевидцев, около часа назад был слышен взрыв, затем видно пламя от пожара.

Дроны взорвали установку переработки нефти в Нижнекамске. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Атака дроном нефтеперерабатывающего завода в Татарстане прошлой ночью является совместной операцией СБУ и ГУР Минобороны.

В России на "Уралмаше" прогремели взрывы. В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном заводе "Уралмаш". Огонь охватил площадь в 4 500 квадратных метров. Кровля здания обвалилась на площади 300 квадратных метров.

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