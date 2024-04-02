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Дроны взорвали установку переработки нефти: детали удара по НПЗ в Нижнекамске

Алексей Тесля
2 апреля 2024, 13:55обновлено 2 апреля, 14:29
Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год.
НПЗ Нижнекамск
НПЗ в Нижнекамске атаковали дроны / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, alfaproekt.ru

Атака дроном нефтеперерабатывающего завода в Татарстане минувшей ночью является совместной операцией СБУ и ГУР Минобороны.

Такую информацию раскрыл информированный источник агентства "Интерфакс-Украина".

"Ночная "бавовна" на НПЗ в Татарстане – это совместная операция СБУ и ГУР. Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар", - рассказал собеседник, знакомый с деталями.

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По информации источника, мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Также, по его словам, этот НПЗ входит в пятерку крупнейших в России.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Удары по целям в РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что дроны атаковали завод в Татарстане за более 1000 км от Украины. По сообщениям источников, атаку могло осуществить Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что на "Уралмаше" прогремели взрывы. В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном заводе "Уралмаш". Сообщают, что сначала раздался взрыв, а затем в небо поднялся густой черный дым.

После этого стало известно, что под Москвой загорелся крупнейший завод "Электроизолит". Как сообщают российские пропагандисты, вспыхнул пропиточный цех. Огонь охватил почти 3 тысячи кв.м. Работников завода эвакуировали.

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НПЗ бавовна в России атака дронов
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