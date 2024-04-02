Дроны атаковали завод в Татарстане за более 1000 км от Украины: там собирали "Шахеды"

В городе Елабуга в Татарстане в стране-агрессоре России утром 2 апреля прогремели взрывы. Местные жители жаловались на атаку дронов.
Местные чиновники отмечали, что была осуществлена атака на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, но при этом они утверждают, якобы технологический процесс не был нарушен.
При этом российские пропагандистские СМИ сообщали, что был атакован нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт".
Очевидцы отмечали, что видели два беспилотника, которые залетели в особую экономическую зону Елабуга, и после этого прозвучало несколько взрывов.
Также в стране-агрессоре России говорят, якобы в результате взрывов пострадало общежитие. В пресс-службе главы Татарстана сообщали, что якобы во время атаки на предприятие в Елабуге пострадали несколько человек.
При этом российские пропагандисты говорят, якобы удар нанес беспилотник UJ-22 Airborne - украинский ударный комплекс от "Ukrjet", на борту которого якобы было не менее 20 кг взрывчатки.
ГУР атаковало завод по сборке "Шахедов"
Источники издания "РБК-Украина" сообщили, что Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало завод по сборке "Шахедов" в Татарстане в 1000 км от Украины.
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