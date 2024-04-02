РФ атаковала дронами две области: поврежден объект энергетической инфраструктуры

Под прицелом врага была Днепропетровщина и Кировоградщина.

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РФ атаковала Украину дронами-камикадзе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Силы обороны Юга

В ночь на 2 апреля российские оккупанты атаковали Украину десятью дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 9 "Шахедов". В результате падения обломков в Днепропетровской области вспыхнули два пожара.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, ночью 2 апреля 2024 года оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками из мыса Чауда (Крым).

"Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожены девять "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

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Уничтожены 9 дронов-камикадзе / t.me/ComAFUA

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили над областью девять "Шахедов" – в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах.

"Из-за падения обломков в областном центре возникло два возгорания, которые оперативно погасили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Никто не пострадал", - написал Лысак в Telegram.

По уточненной информации, из-за вечерней атаки на Кривой Рог выбиты окна в трех девятиэтажках. Изуродованно авто. Задело высоковольтную линию электропередач.

Пострадавшей женщине предоставили необходимую медицинскую помощь. Она будет лечиться дома.

"Утром российская армия несколько раз ударила по Никопольщине – артиллерией и дронами-камикадзе. Попала по райцентру и Красногригорьевской общине. Последствия выясняются", - добавил Лысак.

Атака на Кировоградщину

В ночь на 2 апреля российские захватчики атаковали дронами-камикадзе Кировоградскую область. Один "Шахед" попал в энергетический объект.

"Ночью враг в очередной раз направил дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136" с юга. На этот раз под прицелом врага была энергетическая инфраструктура Днепропетровщины и Кировоградщины", - сообщили Силы обороны юга в Telegram.

Сообщается, что подразделения противовоздушной обороны точно уничтожили 3 дрона над югом Днепропетровщины, остальные дроны перехватили их коллеги.

Однако на Кировоградщине во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Люди не пострадали. Последствия повреждения уточняются.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атаки дронов РФ на Украину 30 марта

Российские оккупанты совершили удар дронами по Украине в ночь на субботу, 30 марта. Захватчики использовали для атаки 12 дронов, 9 из них удалось сбить украинской противовоздушной обороне.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что во время атаки оккупанты пытались направлять "Шахеды" таким образом, чтобы и разоблачать, и обходить системы ПВО.

По е словам, враг мог пытаться собрать необходимую ему информацию для нанесения еще одного удара.

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