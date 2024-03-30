'Может предвещать следующий удар': в ВСУ обратили внимание на опасный момент ночной атаки

Российские оккупанты совершили удар дронами по Украине в ночь на субботу, 30 марта. Захватчики использовали для атаки 12 дронов, 9 из них удалось сбить украинской противовоздушной обороне.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что во время атаки оккупанты пытались направлять "Шахеды" таким образом, чтобы и разоблачать, и обходить системы ПВО. По ее словам, это может косвенным образом свидетельствовать, что даже такая не очень мощная по сравнению с другими атака может стать предвестником следующих ударов.
Гуменюк отметила, что ночью враг мог пытаться собрать необходимую ему информацию для нанесения другого удара.
"Мы уже акцентировали внимание, что после уничтожения А-50 у врага есть проблемы с получением информации, вследствие чего они активизируют деятельность беспилотных разведчиков. Опасность с Черного моря сохраняется до тех пор, пока враг держит ракетоносители, и мы знаем, что они снаряжены ракетами типа "Калибр". Общий залп тех носителей, которые они прячут в бухтах сейчас учитывается как пятьдесят", – рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины.
Также она напомнила, что перед предыдущей массированной атакой ракетами и дронами российские оккупанты вывели на боевое дежурство подводный ракетоноситель. Он пробыл в Черном море на протяжении всей атаки и только на утро после удара его снова завели в пункт базирования. Но несмотря на то, что этот ракетоноситель находился на боевом дежурстве в море, использование ракет "Калибр" во время той атаки не было зафиксировано.
"Вполне вероятно, что такой же маневр они проводили и перед этой массированной атакой, и тогда они снова выводили подводные ракетоносители, возможно, для отвлечения систем ПВО", – подытожила Гуменюк.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удар по Украине 30 марта – детали атаки
РФ ударила дронами и ракетами по ряду областей Украины в ночь на субботу, 30 марта. Захватчики снова целились по энергетической инфраструктуре. Отражать вражескую атаку пришлось в течение более 3 часов. Попаданий не было, но есть повреждения элеватора в Днепропетровской области, куда упали обломки вражеского дрона.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что оккупанты в ночь на 30 марта атаковали Украину 4 ракетами (были запущены по Донецкой области) и 12 беспилотниками "Шахед". Сбить удалось 9 вражеских дронов в пределах четырех областей – Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской.
Массированный удар по Украине 29 марта – ситуация в энергосети
РФ массированно атаковала объекты энергетики Украины в ночь на пятницу, 29 марта. Российские оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В Днепропетровской области были применены аварийные отключения, в Харьковской области – графики почасовых отключений.
После этого стало известно, что силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели во время ночной атаки оккупантов по Украине. В целом захватчики использовали 99 средств воздушного нападения. Объектом российской атаки стал топливно-энергетический сектор Украины, сообщили в Воздушных силах.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ракеты РФ повредили энергетическую инфраструктуру в шести областях. Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.
Вечером 29 марта в "Укрэнерго" сделали важное заявление о том, что в 4 областях будут аварийные отключения электричества. Из-за атаки оккупантов в ночь на 29 марта, которая вызвала возникновение недостаточного объема мощности в энергосети, еще больше областей Украины затронут ограничения.
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