ВСУ могут пойти в контрнаступление уже в этом году - Зеленский

Подготовка к контрнаступлению возможна при условии стабильной ситуации на фронте, говорит президент.

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ВСУ могут пойти в контрнаступление этим летом / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада

Украинские военные могут пойти в новое контрнаступление уже в этом году. Развитие такого сценария не исключает президент Украины Владимир Зеленский, сообщает The Washington Post.

Для этого ситуация на фронте должна быть стабильной. Это позволит обучить и вооружить новые бригады, которые будут участвовать в наступлении. Так, например, недавно удалось стабилизировать ситуацию после наступления врага на Авдеевском направлении.

Президент акцентировал внимание на том, крайне важно заниматься подготовкой к новому контрнаступлению.

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"Если вы не будете делать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия", - добавил президент.

Контрнаступление ВСУ

Как сообщал Главред, ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Вооруженные силы Украины планируют стабилизировать линию фронта в ближайшее время и провести контрударные действия в этом году, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Также президент Украны Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление. В интервью журналисту Брету Байеру на Fox News он отметил, что Украина будет продолжать свою "успешную историю на Черном море" и готовить "сюрпризы" для России.

Кроме этого, военный эксперт Олег Жданов указал на существенные проблемы с вооружением украинской армии, отметив, что даже если были бы сформированы новые бригады, они не имеют необходимого вооружения для контрнаступления. Он подчеркнул, что решение проблем с вооружением является ключевым для дальнейших действий на фронте.

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