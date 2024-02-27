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"Бригады остаются "голыми": Жданов рассказал, когда армия Украины пойдет в контрнаступление

Юлия Закрепа
27 февраля 2024, 21:59
Олег Жданов считает, что формировать новую гвардию наступления будет возможно, когда Украине дадут оружие.
'Бригады остаются 'голыми': Жданов рассказал, когда армия Украины пойдет в контрнаступление
Украина готовит армию к контрнаступлению / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада, 53 отдельная механическая бригада

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что сегодня украинская армия не может пойти в контрнаступление из-за существенных проблем с вооружением военных на фронте.

"Этот вопрос надо ставить в Брюсселе. В Вашингтоне, я думаю, уже не стоит его ставить. Я бы вспомнил статью генерала Валерия Залужного. Он частично определил необходимое количество. Речь шла о 300 танках, 500 артиллерийских системах, около тысячи боевых бронированных машин. То есть нам нужно оружие. Даже сейчас, хорошо, отработают депутаты этот закон о мобилизации. Хотя я считаю, что он не нужен, надо совершенствовать действующий, чтобы он работал лучше и быстрее. Хорошо, примут они новый закон, соберем мы 100 тысяч, и что мы будем с ними делать? Держать их на полигоне, пока не прилетит российская ракета? Нет оружия на них", - рассказал эксперт для ТСН.

По его словам, формировать новую гвардию наступления будет возможно, когда Украине дадут оружие. Сейчас, как говорил президент Зеленский, несколько бригад остаются "голыми".

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"То есть мы их сформировали, личный состав набрали, а техника не пришла для этих бригад. Ни артиллерия, ни танки, ни боевые бронированные машины. Они не сидят на полигоне, сегодня эти бригады пойдут на пополнение потерь личного состава в другие бригады. Но для того, чтобы говорить о контрнаступлении, нам надо вооружение. Личный состав мы более или менее можем найти. А вооружения, к сожалению, у нас таких возможностей нет. Пока что это вопрос повестки дня, но когда он будет решен - сказать очень-очень трудно. Даже в Евросоюзе нет единого понимания, сколько, когда и какого оружия нам дать", - рассказал Олег Жданов.

Напомним, что ВСУ подтвердили уход от двух населенных пунктов. Украинские военные отошли от населенных пунктов Степное и Северное вблизи Авдеевки. Враг начал захватывать эти населенные пункты после того, как ВСУ вышли из Ласточкиного.

Младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудименко заявил, что ВСУ нужно забыть о наступлении и переходить в оборону. Вопросы, которые Украина сейчас должна решить - это проблемы с мобилизацией, а также с вооружениями.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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