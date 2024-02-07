'НАТО вступило в войну': Жданов раскрыл, как Путин провоцирует Польшу ракетами

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, как страна-агрессор Россия провоцировала Польшу ракетами, чтобы снова легитимизировать себя на мировой арене и заставить Запад вступить с ним в переговоры.
"Если НАТО собьет российскую ракету, Путин заявит, что НАТО вступило в войну. Россия будет считать, что они приняли боевое столкновение. Именно поэтому страны-партнеры, особенно члены НАТО, умоляют нас не применять их вооружение против России на территории России. Потому что РФ будет считать это прямым боевым столкновением с НАТО, а также, что НАТО официально вступило в войну с РФ", - отметил Жданов в интервью ТСН.
Тогда, по его словам, война автоматически становится мировой, а это именно то, чего хочет достичь Путин.
"Если война мировая, если НАТО вступает в войну, по мнению России, то переговоры Путина с кем будут организовываться? Уже не с президентом Зеленским. А с Байденом, Макроном, Шольцем, Сунаком. То есть с первыми лицами стран-членов НАТО. Этого он и хочет достичь. Себя снова легитимизировать на мировой арене и заставить Запад вступить с ним в переговоры. А дальше он уже будет диктовать свои условия", - рассказал военный эксперт.
Кто такой Олег Жданов.
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Напомним, что во время массированного ракетного удара по Украине 7 февраля одна из российских ракет двигалась в направлении границы с Польшей. В небо срочно подняли авиацию Польши. Однако, недалеко от польской границы российская ракета развернулась и полетела на Львов.
В Варшаве объявили о решении относительно ракеты РФ, которая летела в направлении Польши. Соседняя страна не может смириться с тем, что в Украине идет война, надо стимулировать оружейную промышленность по всей Европе, сказали в Минобороны Польши.
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