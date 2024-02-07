Большинство россиян 'за' войну против Украины: результаты опроса впечатляют

66% россиян соглашаются с тем, что РФ платит слишком высокую цену за участие в войне.

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Россияне поддерживают войну РФ против Украины / коллаж: Главред, скриншот: видео, Минобороны РФ

Согласно результатам опроса стало известно, что большинство россиян поддерживают российское вторжение в Украину с начала 2022 года. Лишь треть из них считают, что жители РФ несут моральную ответственность за геноцид украинцев и разрушения.

По результатам опроса Левада-центра, по состоянию на январь 2024 года большинство опрошенных (77%) поддерживают войну против Украины, не поддерживают - 16% респондентов, еще 8% затрудняются с ответом.

Большинство россиян по-прежнему считают, что военные действия будут продолжаться еще долго: почти половина уверена, что больше года. При этом три четверти считают, что война в Украине закончится победой России.

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66% россиян соглашаются с тем, что РФ платит слишком высокую цену за участие в войне. Чаще всего это женщины, те, кому едва хватает на еду и те, кто считает, что страна движется не в том направлении. 25% имеют противоположное мнение.

Около 64% россиян не считают, что страна допустила ошибку, начав войну, однако этот показатель плавно вырос по сравнению с сентябрем прошлого года.

Считают начало войны против Украины ошибкой около 22% опрошенных. Чаще всего это респонденты, которые не поддерживают политику диктатора Владимира Путина (55%) и зрители Ютуб-каналов (40%).

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 14-20 декабря 2023 года и 25-31 января 2024 года по всероссийской выборке городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 3 247 человек. Исследование проводилось методом личного интервью. Распределение ответов приведено в процентах от общего количества.

Напомним, что у оккупантов может закончиться оружие, армия РФ "захлебнется" в Украине. Производство новой бронетехники в РФ продолжает отставать, поэтому россияне все еще преимущественно ездят на старых машинах, сообщили журналисты издания Forbes.

В разведке Британии раскрыли, откуда Россия получает средства. В отчете Министерства обороны Великобритании сообщили, что правительство России имеет амбициозные планы по увеличению военных расходов в 2024 году - на 26%. РФ придется сократить свои отчисления.

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