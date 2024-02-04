Россиян "покрошили" на границе: новые детали провальной вылазки ДРГ на Сумщине

В составе ДРГ были саперы, которые знают, как разминировать территорию, а также минометчики, рассказал Евгений Силкин.

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ВСУ отразили атаку ДРГ РФ / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Стали известны подробности ликвидации прорыва российской ДРГ, которая пыталась проникнуть через границу Сумской области.

При этом оккупанты потерпели неудачу, рассказал помощник командующего ОС ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в эфире национального телемарафона.

"Нам известно, что три человека либо были ранены, либо погибли. Но они не дают нам возможности установить их личности, потому что враг, прикрываясь артиллерией, забирает их обратно на территорию России", - отметил украинский военный. видео дня

Подробности боя на границе

Он говорит, что сегодняшняя ДРГ была похожа на предыдущие. В ней есть как саперы, которые знают, как разминировать территорию, так и минометчики, которые идут немного позади.

По его данным, бой между россиянами и украинскими военными длился больше часа. В то же время понеся потери, враг изменил тактику, разделившись на две группы и отступил.

Ранее сообщалось, что россияне попытались прорвать границу на севере. Всего было несколько попыток со стороны РФ прорвать границу на Сумщине 3 февраля.

Напомним, в начале 2024 уже 5 раз пытались выйти на границы Черниговской и Сумской областей. По состоянию на январь ситуация на северной границе была стабильной – угрозы на Киевском направлении не наблюдалось.

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