Россияне попытались прорвать границу на севере: все детали

Всего было несколько попыток со стороны РФ прорвать границу на Сумщине 3 февраля.

https://glavred.info/ukraine/rosiyani-sprobuvali-prorvati-kordon-na-pivnochi-usi-detali-10538825.html Ссылка скопирована

ДРГ россиян была разбита украинскими защитниками / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм Сергея Наева

Российские оккупанты пытались прорвать госграницу в Сумской области. В боях с ВСУ враг понес потери и был отброшен.

Указывается, что вчера, 3 февраля, в 18:20 в районе Глуховской общины украинские защитники заметили российскую ДРГ в составе 10 человек. ВСУ сразу начали стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона.

"Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил", - делится генерал-лейтенант Сергей Наев. видео дня

Однако оккупанты попытались еще раз прорвать границу - враг разделился на две группы: одна под прикрытием артиллерии эвакуировала тела убитых и раненых. Вторая - попыталась обойти опорный пункт ВСУ с бокового фланга. Но в это время к месту боя прибыла контрдиверсионная группа.

"Победоносный бой продолжался в течение полутора часов. Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы", - говорится в сообщении.

Российские войска наступают

Это не первая попытка прорыва границы со стороны россиян. Войска РФ в начале 2024 уже 5 раз пытались выйти на границы Черниговской и Сумской областей. По состоянию на январь ситуация на северной границе была стабильной – угрозы на Киевском направлении не наблюдалось.

Между тем, в Северной операционной зоне проводятся мероприятия, направленные на борьбу с диверсантами. Военнослужащие учатся отбивать атаки с привлечением БПЛА, выставляют инженерные заграждения, создают наблюдательные посты и выдвигают противодиверсионный резерв.

В то же время, военные допускают, что РФ попробует еще раз пойти на Киев.

"То, что я вижу, - что Российская Федерация может сделать повторное наступление по направлению границы России: там, в Черниговской, Сумской и так далее - и по направлению территории Беларуси. Это вступление белорусской армии в эту войну. Вот такие, не очень хорошие , предпосылки я вижу", - высказался начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (позывной Тавр).

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.