Работа ЧФ РФ сильно затруднена, российский флот отрезали от запасов 'Калибров' – ВСУ

Оккупанты вынуждены рисковать, заходить в Севастополь, быстренько там загружаться и после этого убегать оттуда.

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Работа ЧФ РФ сильно затруднена, российский флот отрезали от запасов "Калибров"/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Работа Черноморского флота страны-агрессора России сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Оккупантов отрезали от Севастополя, где находится их основная логистическая база. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Фактически Черноморский флот в таком состоянии находится достаточно длительное время, когда кроме кораблей, которые являются платформой для крылатых ракет типа "Калибр", применить против Украины они ничего не могут. Но и с этим возникли проблемы. Их отрезали от Севастополя, где находится их основная логистическая база", – пояснил Плетенчук. видео дня

Он отметил, что корабли ЧФ РФ после многочисленных ударов по временно оккупированному Крыму "сбежали" в Новороссийск, но там проблема с загрузкой ракет у оккупантов до сих пор не решена, потому что ракеты "Калибр" остались в Севастополе.

Плетенчук рассказал, что оккупанты вынуждены рисковать, заходить в Севастополь, быстренько там загружаться и после этого убегать оттуда.

"Можно констатировать, что работа Черноморского флота если не парализована, то сильно затруднена", – подчеркнул представитель ВМС ВСУ.

Оккупанты пытаются построить новую базу

В то же время представитель Украинской добровольческой армии – Юг и председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что российские оккупанты в ускоренном темпе пытаются построить новую базу для снаряжения "Калибров".

"Они понимают, что сейчас у них затруднено применение этих ракет. Сейчас строят на территории РФ на Черноморском побережье соответствующую базу. Это идет сложно, но они работают над этим", – отметил Братчук.

Он добавил, что для Украины сейчас главной задачей является не дать российским захватчикам достроить эту базу. Братчук отметил, что украинские спецназовцы "точно знают, что с этим делать".

Война в Украине

Ранее сообщалось, что у РФ большие потери на юге Украины, бригадный генерал назвал направление. Враг за сутки провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов, рассказал Александр Тарнавский.

Также ранее сообщалось, что РФ пошла в наступление на трех направлениях. Командир подразделения 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш рассказал, что страна-агрессор Россия бросает на штурм новые резервы.

Напомним, в ВСУ рассказали, что россияне начали массированное наступление на востоке. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что российское военно-политическое командование сконцентрировало на Купянском направлении фронта 120 тысяч российских военных, почти 2 тысячи бронированных машин (ББМ) и более 1 тысячи танков.

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