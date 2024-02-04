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Собрали 120 тысяч солдат: россияне начали наступление на востоке - ВСУ

Юрий Берендий
4 февраля 2024, 03:40
В ВСУ отметили, что украинские военные превосходят противника качественно.
Собрали 120 тысяч солдат: россияне начали наступление на востоке - ВСУ
В ВСУ рассказали, сколько войск собрали россияне на Купянском направлении / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российское военно-политическое командование сконцентрировало на Купянском направлении фронта 120 тысяч российских военных, почти 2 тысячи бронированных машин (ББМ) и более 1 тысячи танков. Об этом сегодня в эфире телеканала FREEДОМ сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Противник сосредоточил большое количество войск, например, Лимано-Купянское направление - это более 120 тыс. личного состава, также 1 тыс. 100 танков, около 2 тыс. боевых бронированных машин (ББМ), чуть более 1 тыс. артиллерийских систем и чуть более 400 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Противник остается серьезным и его нельзя недооценивать", - сказал он.

Евлаш подчеркнул, что главная задача украинских военных заключается в максимальном уничтожении военного потенциала вооруженных сил Российской Федерации.

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По его словам, численность личного состава россиян на Купянском направлении существенно больше численности Сил обороны Украины. Однако, он добавляет, что украинские военные превосходят противника качественно.

"Наши бойцы показали, как эффективно мы можем даже в условиях небольшого количества снарядов, как они эффективно могут наносить точечные удары и дронами уничтожать технику, которая стоит миллионы долларов, уничтожать их командные пункты, уничтожать сразу большое количество людей", - отметил начальник пресс-службы.

Он сообщил, что на Бахмутском направлении враг сконцентрировал около 60 тысяч личного состава, 200 танков, более 1 тысячи 400 боевых бронированных машин (ББМ), почти 1 тысячу артиллерийских систем и 150 ракетно-стрелковых комплексов.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск Таврия враг совершил 37 авиаударов, провел 55 боевых столкновений и осуществил 666 артобстрелов. Об этом сообщил командующий ОСУВ Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.

Александр Мусиенко отметил, что несмотря на многочисленные атаки врага и сложные условия, украинским силам удалось стабилизировать ситуацию.

Повторное масштабное наступление россиян на Киев и на юге Украины на сегодня выглядит проблематичным, высказал мнение военный эксперт Павел Нарожный.

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война в Украине Купянск
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