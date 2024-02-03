Мечтают сделать Путину 'презент': РФ будет мощно атаковать вдоль фронта - Селезнев

Украинская армия борется со значительной нехваткой в обеспечении и ресурсах, по сравнению с российской армией.

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Российская армия два месяца будет атаковать по всей линии фронта / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Командование объединенных сил ВСУ

РФ будет атаковать вдоль всей линии боевого соприкосновения, чтобы найти слабые места. Такие штурмы будут продолжаться не менее двух месяцев, поскольку враг пытается прорвать украинскую оборону. Об этом рассказал полковник и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо".

"Я думаю, как минимум еще два месяца мы будем постоянно сталкиваться с тем, что враг будет атаковать вдоль всей 1350-км линии боевого соприкосновения, ища таким образом какой-то щели в украинской системе оборонительных и защитных сооружений. Естественно, что путинская армия будет грезить тем, чтобы подарить какой-то презент Путину к его очередному переизбранию на пост президента Российской Федерации", - сказал полковник ВСУ.

Селезнев подчеркнул, что на Купянско-Лиманском направлении есть определенные риски, а в районе Авдеевки "происходят бурные процессы". Также он отметил, что враг намерен стабилизировать ситуацию на южном фасе российско-украинского фронта, в частности в районе Роботино и на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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В то же время, полковник ВСУ отметил, что хотя вражеские планы могут быть амбициозными, решающее значение имеет вопрос о наличии достаточных ресурсов в российской армии для воплощения этих планов. По его словам, Российская Федерация в 2024 году выделила примерно 120 миллиардов долларов на обеспечение своих войск и работу оборонно-промышленного комплекса.

"Получают ли тождественные результаты финансирования украинские силы? Ответ все еще находится в воздухе. Да, мы имеем хорошие связи по результатам совещания представителей стран Европейского Союза, это те же 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года, но далеко не все эти деньги будут направлены именно на обеспечение военных нужд украинских Сил обороны. Итак, мы ждем новостей из-за океана, однако как быстро там это решение будет принято, пока неизвестно. Но то, что сейчас украинская армия здесь и сейчас сталкивается с серьезной нехваткой всего того, что нужно на поле боя, это очевидно", - подчеркнул Селезнев.

Война в Украине

Напомним, несмотря на многочисленные атаки врага и сложные условия, украинским силам удалось стабилизировать ситуацию. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что враг не имеет успехов в продвижении и проводит попытки атак, но потом отступает.

Также военный эксперт Павел Нарожный считает, что повторное масштабное наступление россиян на Киев и юг Украины пока проблематично. Основная проблема оккупантов заключается в необходимости прорыва украинской обороны.

Как сообщал Главред, в операционной зоне Таврия враг нанес 37 авиаударов, провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов. Общие потери врага за минувшие сутки составили 382 человека и 30 единиц военной техники

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