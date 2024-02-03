УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мечтают сделать Путину "презент": РФ будет мощно атаковать вдоль фронта - Селезнев

Руслана Заклинская
3 февраля 2024, 19:16
Украинская армия борется со значительной нехваткой в обеспечении и ресурсах, по сравнению с российской армией.
Мечтают сделать Путину 'презент': РФ будет мощно атаковать вдоль фронта - Селезнев
Российская армия два месяца будет атаковать по всей линии фронта / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Командование объединенных сил ВСУ

РФ будет атаковать вдоль всей линии боевого соприкосновения, чтобы найти слабые места. Такие штурмы будут продолжаться не менее двух месяцев, поскольку враг пытается прорвать украинскую оборону. Об этом рассказал полковник и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо".

"Я думаю, как минимум еще два месяца мы будем постоянно сталкиваться с тем, что враг будет атаковать вдоль всей 1350-км линии боевого соприкосновения, ища таким образом какой-то щели в украинской системе оборонительных и защитных сооружений. Естественно, что путинская армия будет грезить тем, чтобы подарить какой-то презент Путину к его очередному переизбранию на пост президента Российской Федерации", - сказал полковник ВСУ.

Селезнев подчеркнул, что на Купянско-Лиманском направлении есть определенные риски, а в районе Авдеевки "происходят бурные процессы". Также он отметил, что враг намерен стабилизировать ситуацию на южном фасе российско-украинского фронта, в частности в районе Роботино и на левом берегу Днепра в Херсонской области.

видео дня

В то же время, полковник ВСУ отметил, что хотя вражеские планы могут быть амбициозными, решающее значение имеет вопрос о наличии достаточных ресурсов в российской армии для воплощения этих планов. По его словам, Российская Федерация в 2024 году выделила примерно 120 миллиардов долларов на обеспечение своих войск и работу оборонно-промышленного комплекса.

"Получают ли тождественные результаты финансирования украинские силы? Ответ все еще находится в воздухе. Да, мы имеем хорошие связи по результатам совещания представителей стран Европейского Союза, это те же 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года, но далеко не все эти деньги будут направлены именно на обеспечение военных нужд украинских Сил обороны. Итак, мы ждем новостей из-за океана, однако как быстро там это решение будет принято, пока неизвестно. Но то, что сейчас украинская армия здесь и сейчас сталкивается с серьезной нехваткой всего того, что нужно на поле боя, это очевидно", - подчеркнул Селезнев.

Война в Украине

Напомним, несмотря на многочисленные атаки врага и сложные условия, украинским силам удалось стабилизировать ситуацию. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что враг не имеет успехов в продвижении и проводит попытки атак, но потом отступает.

Также военный эксперт Павел Нарожный считает, что повторное масштабное наступление россиян на Киев и юг Украины пока проблематично. Основная проблема оккупантов заключается в необходимости прорыва украинской обороны.

Как сообщал Главред, в операционной зоне Таврия враг нанес 37 авиаударов, провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов. Общие потери врага за минувшие сутки составили 382 человека и 30 единиц военной техники

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Владимир Путин российские войска война России и Украины
Реклама

Главное за день

Мечтают сделать Путину "презент": РФ будет мощно атаковать вдоль фронта - Селезнев

Мечтают сделать Путину "презент": РФ будет мощно атаковать вдоль фронта - Селезнев

19:16 Украина
Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

18:26 Украина
Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

17:55 Stars
Все главные новости

Последние новости

19:16

Мечтают сделать Путину "презент": РФ будет мощно атаковать вдоль фронта - Селезнев

19:15

Посевной календарь на февраль 2024: что садить на весну и когда лучше всего

18:59

Сергей Стерненко. Российская ПВО успешно отработала по НПЗ в ВолгоградеВидеоблоги

18:50

Нацотбор Евровидения 2024: Данилко впервые публично заговорил на украинскомВидео

18:38

В России ИИ получит 25 лет за "измену родине"мнение

Гороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателейГороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателей
18:26

Многие не знают: для чего опытные хозяйки связывают зубные щеткиВидео

18:26

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

18:09

Без "рабовладельческих" норм: в ВР подали альтернативный законопроект о мобилизации

17:55

Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступленияВидео

Реклама
17:33

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: эксперт рассказал о планах россиян

17:24

Массированный прорыв обороны пехотой: эксперт о сценарии нового штурма Киева

17:07

Сколько часов держит тепло термопот: ответ вас приятно удивит

16:58

"Техасу импонирует Трамп": эксперт раскрыл катастрофические последствия протестов для Украины

16:33

Финал Евровидения 2024: букмекеры резко изменили ставки на победителя от УкраиныВидео

16:10

Лунный календарь на 4 февраля: для каких начинаний благоприятен день

16:06

Командный пункт взорвали вместе с оккупантами: детали удара по аэродрому Бельбек

15:57

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ найдут змею

15:21

Наносил удары по Украине: в России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95Фото

15:07

Пригласили к военным НАТО: Ефросинина похвасталась достижениями мужа на войне

14:59

"Ракеты у нас будут": в Раде анонсировали передачу Украине дальнобойных TaurusВидео

Реклама
14:58

Россияне нацелились на стратегический город: в ВСУ рассказали о боях на востоке

14:45

"Путин будет ликвидирован": историк рассказал о планах российской элиты

14:36

Церковный праздник 4 февраля: не рассказывайте о своих снах

14:24

Дуда оправдался за свое неудачное заявление о "невозвращении" Крыма Украине

14:15

Огромные потери: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

13:40

Российская армия мощно наступает: в ВСУ сделали важное заявление

13:36

Джамала ждет третьего ребенка

13:29

"Это особое место": Дуда засомневался в деоккупации КрымаВидео

13:25

Ситуация на Купянском направлении: Сырский сообщил о важном решении

13:21

Не все коту масленица: рецензия на фильм "Аргайл"Видео

12:59

Завод Лукойла в Волгограде атаковали беспилотники СБУ - СМИ

12:46

Удары по кораблям РФ: Украина уничтожила пятую часть Черноморского флота - СМИ

12:23

США атаковали объекты в Ираке и Сирии: Байден раскрыл детали

12:17

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ

12:10

Считались самыми мощными: Канада может передать Украине десятки тысяч ракет – CBC News

12:06

Ситуация сложная: экс-командир "Айдара" назвал причины вывода войск из Авдеевки

12:04

"Россия готовит большое наступление": Жданов рассказал об опасных этапах войны

12:04

Скандинавский трюк с одеялом, посде которого сон станет как у младенца

11:52

HBО разорвала контракт с актером, который поддержал российских оккупантов

11:34

"Свежий аромат": эксперт раскрыл, какое растение поглощает все неприятные запахи

Реклама
11:18

В РФ вдова оккупанта написала донос на 67-летнего врача-терапевта за "поддержку Украины"Видео

11:10

Китайский гороскоп на 4 февраля: Кролик - отдохните, Змея - следите за кошельком

10:56

Умер голливудский актер, сыгравший в "Рокки"

10:54

Только гений найдет ключ в лесу за 7 секунд: необычайная оптическая иллюзия

10:28

В Кремле изменили риторику о "достижениях" РФ в войне: в ISW раскрыли детали

10:00

В WP рассказали, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного

09:58

Если пюре надоело: новый рецепт картофеля по-украински к столу

09:52

Хватит уже про "советскую армию", я вас умоляюмнение

09:14

ВСУ трудно держать оборону из-за недостатка оружия: в ISW рассказали о наступлении РФ

09:05

В Кривом Роге - аварийные отключение света, возможны перебои со связью из-за атаки дронов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять