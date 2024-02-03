Ситуация в Авдеевке резко изменилась: эксперт рассказал о планах россиян

По словам аналитика, российские войска будут иметь силы для наступательных операций на Авдеевском направлении еще как минимум 2 месяца.

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Эксперт рассказал, когда российские войска выдохнутся / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

2 февраля в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего Зеленский отметил ситуацию на Авдеевском направлении как "особо сложную". Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, отметил в эфире Radio NV, что несмотря на многочисленные атаки врага и сложные условия, украинским силам удалось стабилизировать ситуацию.

"Нет (у врага - ред.) успехов в продвижении за эту неделю, он практически не фиксируется. Хотя они пробуют (атаковать - ред.) с разных направлений. Они пробуют возобновлять давление и активные штурмовые действия на Авдеевский коксохим. Они проводили попытки, потом отходили, теперь снова повторяют", - отмечает Мусиенко.

Авдеевка остается одним из ключевых направлений для наступления российских войск, так же как и Купянский, отмечает эксперт.

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"В ближайшие как минимум месяц-полтора-два, пока у них не выдохнутся те силы, которые они подготовили для ведения этой наступательной зимней кампании, до тех пор они будут пробовать (атаковать - ред.)", - указывает аналитик.

По его словам, реальная цель российского военно-политического руководства - это захватить Авдеевку о проведении выборов президент России.

Мусиенко делает вывод, что даже если план оккупантов потерпит неудачу, российское командование все равно будет продолжать проведение наступательных операций на этом направлении до того времени, пока это им будет хватать на это сил и средств.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска продолжают атаковать город Авдеевка в Донецкой области. Только в течение 25 января они совершили 80 авиабомбовых ударов и провели 50-60 массированных обстрелов из артиллерии.

Кроме того, российские войска пытаются окружить Авдеевку, осуществляя трехстороннее наступление и используя подземные инженерные тоннели для проникновения в тыл Сил обороны Украины.

Несмотря на это, украинским защитникам удалось отбить позиции, которые ранее были захвачены российскими оккупантами.

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