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"Техасу импонирует Трамп": эксперт раскрыл катастрофические последствия протестов для Украины

Руслана Заклинская
3 февраля 2024, 16:58
Трамп переключает фокус на границу, чтобы направить внимание американцев на внутренние проблемы.
'Техасу импонирует Трамп': эксперт раскрыл катастрофические последствия протестов для Украины
Техасцы не хотят мириться с либеральной политикой США в отношении мигрантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Роль Техаса в архитектуре США отличается от "богатых" штатов, поскольку он является своеобразным южным щитом, отгораживанием от Мексики. Протесты в Техасе возникли из-за неодобрения местными жителями либеральной миграционной политики. Об этом в интервью Главреду рассказал журналист, эксперт-международник Аналитического центра "Solid Info" Тарас Семенюк.

"Техас отличается от того, что мы называем "богатыми штатами" вроде Вашингтона или Нью-Йорка, которые находятся на Восточном побережье. Тогда как штаты на Западном побережье, за исключением Калифорнии, считаются бедными штатами. Техас и другие штаты в определенной степени выступают своеобразным южным щитом, отгораживанием от Мексики. Именно поэтому техасцы довольно часто говорят, что они, мол, больше всего страдают от мигрантов, и поэтому с их мнением нужно считаться", - пояснил Семенюк.

По словам эксперта, эта ситуация порождает напряжение, поскольку миграционные потоки создают проблемы, подобные тем, которые наблюдались в Италии. Техас сталкивается с большим наплывом мигрантов, которые пересекают границу США. Поэтому они поддерживают радикальную политику Трампа в отношении миграции.

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"Ситуация приобретает огласку в силу того, что техасцы не могут и не хотят мириться с либеральной политикой в отношении мигрантов. Ведь, для понимания, мигранты пересекают границу США огромными потоками ежемесячно. Похожая ситуация когда-то была в Италии, когда мигранты из Африки переплывали Средиземное море, а итальянские службы контроля за границей первыми сталкивались с этим нашествием То же самое сейчас происходит в Америке, и, очевидно, техасцам очень импонирует радикальная политика Трампа по остановке миграционных потоков", - отметил Семенюк.

Ситуация в Техасе переключает внимание США на внутреннюю политику и переводит на задний план международную поддержку Соединенных Штатов других стран, таких как Израиль и Украина. Эта тенденция была заметна еще во время президентства Трампа, когда акцент делался на внутренние проблемы страны.

"Тема охраны границы остается основной политической риторикой республиканцев. Именно фокус на внутренних проблемах связывают с Трампом еще со времен его президентства, когда он призывал "сделать Америку великой", чтобы, условно говоря, навести порядок внутри страны. И именно внутренняя повестка дня в США вытесняет проблему международных репутационных обязательств Соединенных Штатов Америки по помощи Израилю и Украине", - добавил вице-спикер.

Семенюк также отметил, что несмотря на определенные публичные заявления, у США нет прямых обязательств перед Украиной, поскольку не было подписано документов о союзничестве. Кроме этого, американцы часто говорят о том, что они "должны сначала решить проблемы внутри США вместо того, чтобы решать проблемы мира".

Конфликт в США

Напомним, напряженность между правительством и республиканскими властями штата Техас в США растет из-за ситуации с незаконной миграцией на южной границе. Полиция Техаса взяла контроль над границей с Мексикой и отказывается допускать к патрулированию пограничную службу США. Республиканцы используют эту ситуацию для усиления своих позиций в предвыборной кампании.

Конфликт между администрацией президента Джо Байдена и властями штата Техас относительно контроля за участком американо-мексиканской границы возле города Игл-Пасс продолжается. Журналист и эксперт Тарас Семенюк указывает, что Байден готов к компромиссу по законопроекту о мигрантах, а решение вопроса с помощью силы маловероятно.

Кроме этого, ситуация в Техасе может негативно сказаться на репутации США как лидера демократического мира и гаранта безопасности. Заявления о возможном выходе из НАТО и другие аспекты, такие как недостаточная поддержка Украины и проблемы с контролем границ, могут нарушить доверие к стране и привести к постепенному падению ее статуса лидера.

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Техас Дональд Трамп Украина протесты в США
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