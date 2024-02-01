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Что будет с помощью Украине, если придет Трамп: Буданов сделал прогноз

Андрей Ганчук
1 февраля 2024, 08:09
Украина ждет положительного решения относительно дальнейшей военной поддержки со стороны США в результате дебатов в Конгрессе, сказал Кирилл Буданов.
Буданов, Трамп
Трамп и республиканцы - не сторонники России, - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Тезисы о том, что 45-й президент США Дональд Трамп и Республиканская партия – сторонники агрессора России, являются полной чушью. Штаты надеются на положительные решения Штатов в контексте дальнейшей военной помощи Украине. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью CNN он рассказал о том, что его "не особо беспокоит" вероятность возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

"Трамп опытный человек. Он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта", - сказал Буданов.

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Глава ГУР дал понять, что Украина очень нуждается в большом количестве вооружений и боеприпасов для сдерживания военной агрессии России и отверг вероятность невнимания к Украине в случае избрания Трампа.

"Мы в любом случае ожидаем положительного решения. Сказать, что Трамп и Республиканская партия являются поклонниками Российской Федерации - это полная чушь", - подчеркнул Кирилл Буданов, рассуждая о текущих дебатах демократов и республиканцев и возможном избрании Трампа на пост президента США.

Заявления Трампа об Украине

Возможный кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее заявлял, что он якобы быстро завершит войну РФ против Украины, если его изберут новым главой Белого дома. По словам Трампа, он "прекрасно ладит с Путиным".

При этом Трамп "предлагал отдать" России русскоязычные области Украины для завершения войны. Дескать, Украину в таком случае даже спрашивать не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил Трампу на одну из его "инициатив". Украинский гарант предложил политику подумать, что он будет делать, если Путин захватит одну из стран США и посоветовал не озвучивать непродуманную риторику.

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