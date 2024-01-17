"Сначала подумай - потом говори": Зеленский жестко ответил на предложение Трампа

Что будет делать Дональд Трамп, если Россия оккупирует страну НАТО, задался вопросом Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский прокомментировал заявления Дональда Трампа / УНИАН, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова баллотирующегося на выборы американского экс-президента Дональда Трампа о том, что он быстро завершит войну в Украине.

Глава государства задал встречный вопрос, в частности, что будет делать Трапм, если президент России после Украины не остановится. Об этом он сказал на встрече с Международным медиа советом в Давосе

"Дональд Трамп сказал: "Я могу приостановить войну, я сяду с Путиным и Зеленским за стол" … Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если Путин не остановится, то он (Трамп – ред.) передаст большее вооружение Украине. Если же Украина не остановится, то заберет какие-нибудь запасы", - подчеркнул президент.

видео дня

По словам Зеленского, вопрос состоит в следующем: "Даже если Трамп нас не поддерживает, представим, что мы не согласимся отдать наши территории, тогда Дональд Трамп прекратит помощь нам и Путин, скажем, оккупирует нас через определенный период".

"Тогда вопрос, что будет делать Трамп после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО?", - спросил президент.

"То есть, он решил, что, если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, тогда он остановится. Но Путин не остановится. Так что будет делать Дональд Трамп в США после этого? Потому что в таком случае это значит, что Европа проиграла и потеряла самую большую и мощную армию в Европе, потому что она потеряла Украину", - отметил он.

"И поэтому, я скажу так, мне отец так всегда говорил: "Сначала подумай - потом говори", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский предлагал Трампу предоставить свой конкретный "мирный план" по Украине, если тот у него есть. Зеленский также подчеркивал, что Украина не готова отдавать свои территории.

Как ранее сообщалось, Трамп снова пообещал "быстро" закончить войну в Украине. Дональд Трамп считает, что сможет привлечь к переговорам президентов Украины и России, поскольку он имеет с ними "прекрасные отношения".

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп уже высказывал похожие заявления. Тогда он уверял, что способен завершить войну в Украине всего за "24 часа". Однако он отказался конкретизировать свои планы, заявив, что не может раскрыть все свои "козыри".

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