"Это значит, что я говорю правильно": Трамп заявил, что доволен похвалой Путина

Дональд Трамп утверждает, что может закончить войну в Украине за 24 часа, но не говорит, как именно это сделает.

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Дональд Трамп доволен похвалой Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп отличился очередным странным заявлением. Он сказал, что ему приятно слышать похвалу от российского диктатора Владимира Путина, так как лояльное отношение главы Кремля говорит о том, что он занял якобы правильную позицию относительно войны в Украине. Об этом сообщает NBC News.

Трамп в очередной раз заявил в интервью, что в случае переизбрания президентом он завершит войну в течение 24 часов. При этом политик не уточнил, как именно он это сделает.

"Если я скажу вам точно, я потеряю все свои козыри. Я имею в виду, что не могу точно сказать, что собираюсь делать. Но я бы сказал определённые вещи Путину. Я бы сказал определённые вещи Зеленскому", – сказал экс-президент США.

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NBC News напоминает, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент страны-агрессора Путин заявил, что "чувствует себя счастливым" из-за слов Трампа о готовности поспособствовать завершению войны. Трамп же заявил, что доволен комментариями кремлевского диктатора.

"Мне нравится, что он это сказал. Потому что это означает, что то, что я говорю, правильно. Я бы провел его в комнату. Я бы пригласил Зеленского в комнату. Затем я бы собрал их вместе. И я бы разработал сделку", – самоуверенно заявил Трамп.

Заявления Трампа о войне России против Украины

В июне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

В интервью Reuters экс-глава Белого дома сказал, что в войне России и Украины нужен "правильный переговорщик". По его мнению, чтобы остановить войну, нужно уступить часть территории России. По его словам, это было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом США.

В ответ Трампу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет уступать территории ради завершения войны. Это вопрос самоуважения и свободы.

В марте Трамп пообещал своим избирателям завершить войну России против Украины через 24 часа после избрания на второй президентский срок.

В апреле Трамп выдал странный прогноз о том, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину.

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