"Полнейшее безумие": Трамп опозорился бредятиной насчет приема Украины в НАТО

По словам Дональда Трампа, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом якобы втягивает Штаты в третью мировую войну.

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Дональд Трамп сделал новое скандальное заявление / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Скриншот

Бывший президент США Дональд Трамп сделал скандальное заявление по поводу вероятного членства Украины в НАТО.

По его словам, думать о приеме Украины в НАТО — это якобы безумие. Своим мнением политик поделился в ходе видеообращения в Сети.

"Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время, полнейшее безумие", — подчеркнул он.

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По словам Трампа, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом якобы втягивает Штаты в третью мировую войну. Как отметил политик, на данный момент американские власти некомпетентны. По мнению Дональда Трампа, администрация не должна рисковать развязыванием войны с Россией или Китаем.

По словам Трампа, президент США Джо Байден "является крайне коррумпированным" и его семья якобы получила "миллионы и миллионы" долларов в виде взяток, в том числе от КНР и Украины.

Ранее в ОП резко ответили на бред Трампа насчет войны в Украине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа с предложением уступить агрессору РФ часть территории Украины.

Напомним, Трамп собрался закончить войну в Украине за один день и поделился странным планом. Экс-президент США уверяет, что он хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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