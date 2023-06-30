"Это самоубийство": в ОП резко ответили на бред Трампа насчет войны в Украине

Украина не будет отдавать часть территорий России, чтобы остановить войну, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал заявление Дональда Трампа / ОПУ, Скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа с предложением уступить агрессору РФ часть территории Украины.

Украина не будет уступать территории ради завершения войны. Это вопрос самоуважения и свободы, подчеркнул он в Twitter.

Представитель ОП отметил, что Украина не будет отдавать часть территорий России, чтобы остановить войну, поскольку такие примитивные соглашения только приведут к эскалации конфликта и следующим этапам войны. Уступка агрессору - провоцирует расширение агрессивных действий и рост захватнических аппетитов.

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"Впрочем, ни одна зрелая и суверенная страна никогда не пойдет на подобные соглашения, если хочет сохранить самоуважение и свободу. И никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам. Это же аксиома", — добавил Подоляк.

Пост Михаила Подоляка / Twitter/Podolyak_M

Ранее Трамп сделал очередное скандальное заявление об Украине. В частности, он заявил, что нашей стране возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

Экс-глава Белого дома заявил, что в войне России и Украины нужен "правильный переговорщик". По его мнению, чтобы остановить войну, нужно уступить часть территории России. По его словам, это было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом США.

Напомним, Трамп трижды не смог однозначно ответить на вопрос, кого он хочет видеть победителем в войне России против Украины.

"Я не думаю с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать", — сказал Трамп а во время дебатов на телеканале CNN.

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