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Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы в войне с российскими оккупантами

Анна Ярославская
11 мая 2023, 09:37 обновлено 11 мая, 09:47
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Бывший глава Белого дома не дал прямого ответа на простой вопрос о войне, которую развязала РФ в Украине.
Дональд Трамп
Дональд Трамп не смог ответить на вопрос, кому он желает победы в войне - Украине или стране-агрессору / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Бывший президент США Дональд Трамп трижды не смог однозначно ответить на вопрос, кого он хочет видеть победителем в войне России против Украины.

"Я не думаю с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать", - сказал бывший глава Белого дома во время дебатов на телеканале CNN.

Когда журналистка во второй раз спросила, желает ли он Украине победы, Трамп не дал прямого ответа, а взамен сказал, что хочет, чтобы "все перестали умирать".

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"Я хочу, чтобы они перестали умирать – и русские, и украинцы. И я сделаю это за 24 часа", – хвастливо заявил экс-президент США.

"Я встречусь с Путиным, я встречусь с Зеленским. Оба имеют слабые стороны и у обоих есть сильные стороны. Так что в течение 24 часов это будет улажено. Это завершится", - сказал он.

После того, как журналистка в третий раз озвучила свой вопрос, Трамп сказал, что Европа должна вкладывать в поддержку Украины не меньше, чем Штаты.

"Я хочу, чтобы Европа вкладывала больше денег, потому что у них 20 млрд, у нас 170. А должно быть поровну", - сказал бывший глава Белого дома.

Смотрите видео о том, как Дональд Трамп уклоняется от прямого ответа на вопрос о войне в Украине:

Скриншот

Как сообщал Главред, бывший президент США Дональд Трамп во время этих же дебатов отказался назвать российского диктатора Владимира Путина военным преступником, объяснив это тем, что это могло бы повредить переговорам со страной-агрессором РФ.

Заявления Трампа о войне в Украине

В марте Трамп пообещал своим избирателям завершить войну России против Украины через 24 часа после избрания на второй президентский срок.

Комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.

В апреле Трамп выдал странный прогноз о том, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину.

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