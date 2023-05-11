"Помешает заключить соглашение": Трамп отказался назвать Путина военным преступником

Бывший президент США Дональд Трамп отказался назвать российского диктатора Владимира Путина военным преступником, объяснив это тем, что это могло бы повредить переговорам со страной-агрессором РФ.
Заявление Трампа прозвучало во время дебатов на CNN. Отвечая на вопрос, считает ли он российского президента военным преступником, экс-глава Белого дома заявил: "Я думаю, что это не стоит сейчас выносить на обсуждение".
"Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы решить это дело (завершить войну – ред.)", – пояснил Трамп свою позицию.
Он считает, что обвинения против Путина должны обсуждаться "позже".
Трамп назвал российского диктатора "очень умным" и "очень хитрым". При этом он считает, что Путин совершил серьезную ошибку, напав на Украину.
"Его ошибка заключалась в том, что он вторгся. Он никогда не вторгся бы, если я был бы президентом", – заявил американский политик.
Заявления Трампа о войне в Украине
В марте Трамп пообещал своим избирателям завершить войну России против Украины через 24 часа после избрания на второй президентский срок.
Комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
В апреле Трамп выдал странный прогноз о том, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину.
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