"Позвоню Путину и Зеленскому": Трамп хвастливо пообещал закончить войну за сутки

В случае победы на выборах в США Дональд Трамп позвонит для решения военного конфликта своим украинскому и российскому коллегам.

Дональд Трамп / УНИАН

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что в случае своей победы на выборах якобы сможет в течении 24 часов закончить войну в Украине.

Такое заявление он сделал в ходе выступления перед своими сторонниками во Флориде. Видео транслировалось на портале YouTube.

По словам бывшего президента США, сразу после его победы на выборах, он позвонит двум людям - Зеленскому и Путину.

видео дня

"Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться". Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос <...>. Мы заключим сделку в течение 24 часов", — хвастливо заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп 23 февраля, за день но масштабного вторжения войск РФ в Украину.

Экс-глава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

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