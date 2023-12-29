Выборы в США: еще один штат запретил Трампу баллотироваться в президенты

Решение государственного секретаря штата Мэн Шенны Беллоуз может быть обжаловано в суде штата, и команда Трампа, вероятно, сделает это.

https://glavred.info/world/vybory-v-ssha-eshche-odin-shtat-zapretil-trampu-ballotirovatsya-v-prezidenty-10528985.html Ссылка скопирована

Дональду Трампу запретили выдвигаться в президенты в штате Мэн / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Руководитель избирательной комиссии штата Мэн исключил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года. Решение было принято на основании 14-й поправки, которая запрещает принимать участие в выборах организаторам и участникам мятежа.

Как сообщает CNN, государственный секретарь штата Мэн, демократ Шенна Беллоуз, объявила это решение 28 декабря.

"Я не просто так пришла к такому выводу. Демократия священна... Я помню, что ни один госсекретарь никогда не лишал кандидата в президенты доступа к избирательным бюллетеням на основании третьего раздела Четырнадцатой поправки. Я также помню, однако, что ни один кандидат в президенты никогда ранее не участвовал в мятеже", - написала Беллоуз.

видео дня

Ее решение может быть обжаловано в суде штата, и команда Трампа, вероятно, сделает это.

CNN предполагает, что решение суда штата Мэн опирается на импульс, о котором заявляли критики Трампа после аналогичного решения суда штата Колорадо. Несколько других штатов, такие как Мичиган и Миннесота, отклонили подобные попытки.

О чем говорится в 14-я поправке

14-я поправка была ратифицирована после гражданской войны. Она гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании, не могут занимать свои должности в будущем.

Однако это положение является расплывчатым и не уточняет, как именно должен быть реализован этот запрет.

Суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться: что известно

Ранее Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Суд впервые в истории дисквалифицировал кандидата в президенты по 14-й поправке в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

Решение суда обязало госсекретаря штата Колорадо исключить Трампа из праймериз Республиканской партии в штате 5 марта. Однако это не мешает политику баллотироваться в других штатах.

Команда Трампа подала апелляцию в Верховный суд США. Заседание по жалобе запланировано на 4 января 2024 года. Решение суда, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Трамп отрицает правонарушения, связанные со штурмом Капитолия, и считает юридические претензии безосновательными.

Большинство юристов считают, что этот вопрос для всей страны решит Верховный Суд США.

Как сообщал Главред, эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара считает, что ситуация с такими судебными перипетиями может не навредить, а наоборот – стать выгодной для Трампа.

Также Хара рассказал, кого республиканцы могут поддержать вместо Трампа.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.