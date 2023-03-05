Трамп похвастался приятельством с Путиным и пообещал закончить войну за сутки

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах остановить войну в Украине за 24 часа.
Такое хвастливое заявление он в ответ на вопрос о том, что конкретно он сделал бы, чтобы закончить войну, сообщает Daily Caller.
"Я не собираюсь вам этого говорить, потому что, если бы я сказал вам это, я, вероятно, не смог бы этого сделать", — ответил Трамп.
По его словам, чтобы завершить войну необходима власть, которой обладает президент.
"Мы здесь играем в гигантскую шахматную партию… Было бы так просто уладить эту войну. Я мог бы сделать это за 24 часа", — говорит скандальный экс-президент США.
В то же время в ответ на вопрос о том, что он делал, чтобы сдержать президента России Владимира Путина, Трамп сказал: "Он (Путин, — ред.) знал, что будет возмездие, если он отправится в Украину. Он знал это. Ему это сказал я. У меня с ним очень хорошие отношения, но он это понял, я сказал: "Просто не делай этого".
Ранее Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".
"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп 23 февраля, за день но масштабного вторжения войск РФ в Украину.
Экс-глава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.
"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.
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